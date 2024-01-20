Китай сообщил о росте экспорта автомобилей в Россию более чем в семь раз за год

Экспорт китайских авто в Россию вырос более чем в семь раз

По данным ведомства, его объем достиг $11,5 млрд по сравнению с $1,6 млрд в 2022 году

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

В 2023 году Китай увеличил экспорт пассажирских автомобилей в Россию более чем в семь раз, до $11,5 млрд. Такие данные опубликовало 20 января Главное таможенное управление Китая.

Согласно данным ведомства экспорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей (группа ТН ВЭД 8703, без учета снегоходов и гольфкаров), в 2023 году достиг $11,5 млрд по сравнению с $1,6 млрд в 2022 году.

Ранее в январе Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) сообщала, что экспорт автомобилей из Китая в 2023 году увеличился на 58%, до 4,91 млн. Крупнейшим направлением сбыта стала Россия, которая получила 841 тыс. транспортных средств за 11 месяцев 2023 года, включая легковые автомобили, грузовики и автобусы. Это более чем вдвое больше, чем Китай поставил в Мексику (второе место).

Прямые поставки электромобилей из Китая в Россию за 2023 год составили $262,6 млн, или 8,50 тыс. штук (по сравнению с $53,4 млн, или 3,11 тыс. штук), следует из статистики таможенного управления.

The Wall Street Journal ранее назвала Китай крупнейшим экспортером машин в мире в 2023 году из-за рекордного спроса в России. Издание отмечает, что Пекину удалось сместить с этого места Японию. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, объем экспорта в 2023 году превысил японский почти на 1 млн транспортных средств.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов сообщил об образовавшемся в России дефиците автомобилей в 2022 году, однако, по его словам, к лету 2023-го на складах автодилеров стали копиться машины из-за того, что уровень продаж оказался меньше суммарного объема импорта и производства. По его данным, продажи китайских марок по итогам января—октября достигли 406,5 тыс. автомобилей, что в 4,8 раза превысило показатели аналогичного периода 2022-го.