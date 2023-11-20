Белоусов: на юань и рубль приходится 95% расчетов между Россией и Китаем

95% торговых операций между Россией и Китаем прошли в рублях и юанях

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Около 95% всех торговых операций между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

«Растут объемы взаиморасчетов между нашими странами в национальных валютах. На юань и рубль уже приходится 95% всех торговых операций между Россией и Китаем», — сказал Белоусов.

Вице-премьер назвал Китай «ключевым партнером» России в сфере торговли и инвестиций — с начала 2023 года двусторонний товарооборот увеличился на треть. «По нашим оценкам, к концу года преодолеем планку в $200 млрд», — добавил он.

В начале ноября главное таможенное управление КНР опубликовало статистику, по которой в январе—октябре товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил $196,4 млрд. За первые десять месяцев 2023 года экспорт товаров из Китая в Россию вырос на 52,2%, до $90,08 млрд. Импорт российских товаров в Китай увеличился на 12,4%, до $106,4 млрд.

Федеральная таможенная служба России в целом не публикует внешнеторговую статистику с 2022 года из-за санкционного давления. Однако, как написал в конце октября врио руководителя ведомства Руслан Давыдов в колонке для РБК, за период с января по сентябрь товарооборот России с Китаем вырос на 27% по сравнению с тем же периодом 2022 года, или на $35 млрд.

Давыдов прогнозировал рост товарооборота до $220 млрд по итогам года при сохранении сложившихся тенденций.