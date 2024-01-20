Китай сообщил о росте поставок нефти и СПГ из России почти на четверть в 2023-м

КНР сообщила о росте поставок нефти и СПГ из России на четверть в 2023-м

Поставки российской нефти в Китай в 2023-м году по сравнению с 2022-м выросли на 24%, СПГ — на 23%. «Газпром» ранее сообщал о росте поставок газа в полтора раза

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Поставки российской нефти в Китай в 2023 году составили 107 млн т, это на четверть больше, чем годом ранее, следует из данных Главного таможенного управления Китая, которые приводит ТАСС.

Стоимость поставок в прошлом году составила $60,6 млрд, что на 3,5% превышает уровень 2022-го года. Россия осталась на первом месте среди поставщиков нефти в Китай. Второе у Саудовской Аравии (86 млн т), третье — у Ирака (59 млн т).

Почти на столько же, на сколько выросли поставки нефти, вырос экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Речь о 24% и 23% соответственно. Объем поставленного в Китай СПГ составил 8 млн т, стоимость экспорта — $5,2 млрд. Сумма оказалась меньше на 25%, чем годом ранее.

По поставкам СПГ Россия не является лидером. Первое место — у Австралии (24 млн т), второе — у Катара (почти 17 млн т).

Растут и объемы поставок газа из России в Китай. В «Газпроме» сообщили, что по итогам прошедшего года экспорт газа в республику по «Силе Сибири» составил 22,7 млрд куб. м. Это в полтора раза, чем было в 2022-м (15,4 млрд куб. м), а также на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств компании. В 2024-м «Газпром» трижды сообщал о новых суточных рекордах по поставкам.

В целом в прошлом году торговый оборот между странами увеличился на 26,3%, до $240 млрд. Это рекордный показатель. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 46,9% и составил около $111 млрд. Российский экспорт в КНР по сравнению с 2022-м вырос на 12,7%, достигнув $129 млрд.