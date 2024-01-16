Кремль назвал чувствительной сферой взаимодействие с китайскими банками

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение о проверках банками из Китая транзакций с контрагентами из России, назвал эту тему «весьма чувствительной сферой».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что по меньшей мере два китайских банка занялись проверкой своего взаимодействия с Россией, уделив особое внимание трансграничным сделкам. По словам собеседников агентства, указанные банки намерены разорвать связи с клиентами, попавшими в санкционные списки, и прекратят оказывать финансовые услуги российскому военному сектору.

На вопрос журналиста Песков ответил, что вопросами финансовых операций занимается не Кремль, а ведомства, которым это положено, а также компании, которые ведут операции с заграницей.

«В каждом случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы, это весьма и весьма чувствительная сфера и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать. Поэтому не нужно этого ожидать», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Причиной, почему китайские банки стали организовывать проверки, стал указ США о вторичных санкциях. Он позволяет американскому Минфину вводить меры против иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействуют поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

В связи с этим кредиторы решили усилить комплексные проверки клиентов, в частности, они изучают, зарегистрированы ли их предприятия и конечные бенефициары в России, отмечает Bloomberg. Проверки затронут и иностранцев, которые ведут бизнес в России или поставляют в нее критически важные товары через третьи страны.