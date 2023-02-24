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Байден повысил пошлины на ввоз в США российских алюминиевых изделий

Байден принял решение ввести 200%-ные пошлины на импорт алюминиевых изделий из России
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент США Джо Байден распорядился ввести 200%-ные пошлины на ввоз алюминиевых изделий из России с марта. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых изделий и увеличения загрузки внутренних мощностей я определил, что необходимо и уместно ввести с 10 марта 2023 года 200%-ную пошлину на ввоз алюминиевых изделий, произведенных в России. <...> С 10 апреля 2023 года — 200%-ная пошлина на ввоз алюминиевых изделий, если любое количество первичного алюминия, используемого при производстве алюминиевых изделий, выплавляется в России или алюминиевые изделия отливаются в России», — уточняется в документе.

Под санкции попали алюминиевые контейнеры для сжатого или сжиженного газа, покрытые алюминиево-цинковым сплавом пластины, двери, окна и рамки, алюминиевые конструкции или части конструкций, которые были созданы или отлиты в России.

24 февраля США расширили санкции против России. Минторг США ужесточает экспортный контроль в отношении «предметов роскоши» и промышленного сектора. В санкционный список попали российские банки, в частности МТС-банк, банк «Уралсиб», Ланта-Банк и Металлургический инвестиционный банк (Металлинвестбанк).

Теги
Персоны
Джо Байден алюминий пошлина импорт Россия американские санкции

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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