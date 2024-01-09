Bloomberg сообщил о риске торговых войн из-за роста производства в Китае

Китай, чтобы избежать рецессии, инвестирует в производство и экспортирует до половины выпускаемых товаров. Это может спровоцировать торговые войны с США, Европой и другими странами

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Решение Китая сосредоточить экономические усилия на производстве, а не на секторе недвижимости может спровоцировать торговые войны республики с США, странами Европы и другими государствами, пишет Bloomberg.

Из-за проблем в экономике Китай стал больше вкладывать в производство, чем в недвижимость, что прежде давало примерно пятую часть роста его экономики, отмечает агентство. Такая стратегия пока помогает стране избежать рецессии, аналогичной той, что произошла в США в 2008 году, когда там рухнул рынок недвижимости, но одновременно возникает риск «дисбалансов», которые могут привести к росту напряженности в глобальной торговле КНР с другими странами.

Ориентация на производство выражается в росте числа кредитов для промышленных предприятий и росте экспорта продукции — от автомобилей до стиральных машин. Особенно успешным Пекин оказался в сфере производства электромобилей, аккумуляторов и солнечных панелей. Bloomberg приводит оценку, согласно которой около 45% промышленной продукции Китая идет на экспорт, так как население не может покупать все то, что производится внутри страны.

На Западе уже начали реагировать на эти тенденции. В ЕС было инициировано расследование в отношении китайских электромобилей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупреждала, что «избыточные мощности Китая» в некоторых отраслях способны подорвать европейскую промышленную базу. Схожее заявление об избыточности делала и американский министр финансов Джанет Йеллен.

«Позитивным элементом этого [роста производства] является то, что будут некоторые истории технологического успеха. <...> Проблема в том, что существует большой вопрос, насколько остальной мир будет мириться с постоянно растущим профицитом торгового баланса Китая. И вы уже начинаете видеть некоторую протекционистскую реакцию», - сказал руководитель отдела исследований в консалтинговой компании Gavekal Dragonomics Артур Кребер.

Китай отмечал, что иностранные компании приветствуются в стране и необязательно именно китайские фирмы должны участвовать в производстве. Один из примеров — Tesla Илона Маска, которой разрешено выпускать продукцию в КНР как для внутреннего, так и для внешнего рынков. Однако другие зарубежные компании жалуются на падение открытости Китая.

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Экономисты в последние месяцы не раз сообщали об экономических проблемах Китая. The Wall Street Journal назвала нынешний период закатом китайского экономического роста, продолжавшегося 40 лет. Среди основных проблем экономисты Moody's Investors Service отмечали демографическое старение, торможение роста производительности труда и уменьшение отдачи от капитала.