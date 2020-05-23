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Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях

В представленный сенаторами список попали 44 предложения, которые затронули финансовый сектор, ИТ-сферу, налогообложение, программу реновации и контрсанкции против США
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Документ с предложениями имеется в распоряжении РБК.

Всего в списке представлены 44 законодательных предложения. Среди них:

  • Разрешить банкам на время пандемии дистанционно оказывать определенные услуги клиентам (открывать счета/вклады и кредитовать в установленных пределах) только с использованием логина/пароля на портале госуслуг, без использования Единой биометрической системы (этот механизм был запущен в середине 2018 года). Впрочем, 20 мая ЦБ и Минкомсвязи уже запустили сервис, который позволяет взять кредит или ипотеку через госуслуги, пока в нем участвуют шесть банков, а страховые компании уже тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и каско.
  • Предоставить банкам, страховщикам, брокерам возможность использовать системы видеосвязи для удаленной идентификации клиентов (то есть тоже без биометрии). Рынок обсуждал такие изменения еще в марте, а в мае регулятор разрешил кредитным организациям открывать счета новым клиентам с использованием современных средств связи и без физического присутствия в отделении, но только для «социально значимых платежей», в том числе алиментов, пенсий, стипендий, других социальных или страховых выплат, а также платежей по ипотечным кредитам. Однако банки этим правом не воспользовались: у них не было четкого понимания процедуры и желания рисковать нарушением антиотмывочного законодательства.
  • Освободить от НДФЛ доход по валютным ценным бумагам, возникающий в результате курсовой переоценки при пересчете в рубли. В настоящее время, если российский инвестор приобрел иностранные акции, например, по $10 на начало марта 2020 года и продал 23 мая за те же $10, доход от курсовой разницы на одну акцию составит 49 руб. (курс в начале марта был 67 руб./доллар, сейчас — 71,9 руб./доллар). С него нужно заплатить НДФЛ 13%. Предлагается освободить этот доход от налогообложения аналогично тому, как это было сделано для еврооблигаций Минфина России (для них курс фиксируется на дату продажи, а налогооблагаемый доход возникает только от роста стоимости бумаги).
  • Создать Фонд (банк) плохих активов, которому банки смогут временно продать плохие долги, возникшие из-за пандемии, с обязательством обратного выкупа после окончания кризиса за «разумную» процентную ставку при условии введения соответствующих ограничений для кредитной организации (на выплату дивидендов, бонусов менеджменту, выдачу связанных кредитов) и повышения ответственности за неисполнение требования по выкупу проблемных активов». Фактически речь идет о том, что этот фонд плохих долгов будет кредитовать банки под залог проблемных активов. Соответствующее предложение рабочая группа Совфеда направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову на этой неделе. Но позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не видит необходимости в создании такого фонда: «Мы исходим из того, что часть заемщиков банков или часть активов, которые временно кажутся плохими, потом могут восстановить свое кредитное качество, когда этот период произойдет». В России уже работает принадлежащий ЦБ банк «Траст», который получил проблемную задолженность санированных ЦБ банков и занимается ее урегулированием.
  • Предусмотреть возможность распространения программы реновации многоквартирных домов на все регионы при условии согласия двух третей жителей дома.
  • Освободить от уплаты налогов и сборов за второй квартал 2020 года все компании пострадавших отраслей.
  • Распространить применение налога на профессиональный доход (институт самозанятых) на иностранных граждан.
  • Предоставить право зарубежным филиалам российских компаний не зачислять денежные средства в российские банки при условии их последующей репатриации в установленный срок.
  • Внести поправки в закон об ответных санкциях против США и других западных стран, выводящие из-под сферы действия потенциальных санкций поставки жизненно необходимых товаров и компонентов для их производства в Россию из этих стран.
  • Предусмотреть возможность создания межрегиональных гарантийных фондов, принадлежащих соответствующим регионам, для целей предоставления гарантий по кредитам предприятий, работающих на территории этих регионов.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В план борьбы с пандемией сенаторы также решили внести предложение по установлению дополнительных требований к уничтожению персональных данных и ужесточить административную и уголовную ответственность для усиления защиты персональных данных. Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что эти меры необходимы для защиты Единого регистра сведений о населении России, который должен заработать в 2023 году. По действующему законодательству оператору обработки персональных данных за нарушение сохранности данных грозит штраф от 25 тыс. до 50 тыс. руб.

В план Совфеда также внесена инициатива о подготовке нормативной базы для создания и использования цифрового профиля гражданина, чтобы расширить возможности идентификации и дистанционного получения услуг. Законопроект о цифровом профиле был внесен в Госдуму в июле 2019 года, под ним в документе понималась платформа, на которой будут собраны различные сведения о россиянах. Осенью прошлого года проект раскритиковала ФСБ, а в январе этого года и депутаты Госдумы, указав, что он может спровоцировать рост числа утечек и неправомерного использования персональных данных.

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Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

Также члены рабочей группы предложили разработать законопроект для защиты абонентов от спам-рассылок с подменой номера. Меры против подмены номеров прорабатывала Минкомсвязь. Крупные операторы мобильной связи ранее разработали специальное технологическое решение, которое позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам.

Помимо этого в документе предлагают усовершенствовать ценообразование на услуги связи, в том числе для «недопущения создания неравных условий за счет существенного различия тарифов на идентичные услуги связи для различных абонентов».

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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Кроме того, в список предложений вошла инициатива ввести цифровой налог, предусматривающий «налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции». В марте 2020 года с аналогичной инициативой выступили эксперты Центра стратегических разработок, предложившие удерживать налог с международных корпораций, таких как Facebook и Google, от их деятельности в России. Ранее аналогичные меры ввели во Франции, Великобритании и Италии. В октябре 2019 года Минфин России в ведомственных документах также предложил изменить налогообложение иностранных цифровых компаний, чтобы они декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи.

Авторы: Евгения Кузнецова, Иван Ткачёв, Антон Фейнберг, Владислав Скобелев, Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Совет Федерации, предложения, поддержка экономики
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