Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях

В план Совфеда также внесена инициатива о подготовке нормативной базы для создания и использования цифрового профиля гражданина, чтобы расширить возможности идентификации и дистанционного получения услуг. Законопроект о цифровом профиле был внесен в Госдуму в июле 2019 года, под ним в документе понималась платформа, на которой будут собраны различные сведения о россиянах. Осенью прошлого года проект раскритиковала ФСБ, а в январе этого года и депутаты Госдумы, указав, что он может спровоцировать рост числа утечек и неправомерного использования персональных данных.

Также члены рабочей группы предложили разработать законопроект для защиты абонентов от спам-рассылок с подменой номера. Меры против подмены номеров прорабатывала Минкомсвязь. Крупные операторы мобильной связи ранее разработали специальное технологическое решение, которое позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам.

Помимо этого в документе предлагают усовершенствовать ценообразование на услуги связи, в том числе для «недопущения создания неравных условий за счет существенного различия тарифов на идентичные услуги связи для различных абонентов».

Кроме того, в список предложений вошла инициатива ввести цифровой налог, предусматривающий «налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции». В марте 2020 года с аналогичной инициативой выступили эксперты Центра стратегических разработок, предложившие удерживать налог с международных корпораций, таких как Facebook и Google, от их деятельности в России. Ранее аналогичные меры ввели во Франции, Великобритании и Италии. В октябре 2019 года Минфин России в ведомственных документах также предложил изменить налогообложение иностранных цифровых компаний, чтобы они декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи.