Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях
Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Документ с предложениями имеется в распоряжении РБК.
Всего в списке представлены 44 законодательных предложения. Среди них:
- Разрешить банкам на время пандемии дистанционно оказывать определенные услуги клиентам (открывать счета/вклады и кредитовать в установленных пределах) только с использованием логина/пароля на портале госуслуг, без использования Единой биометрической системы (этот механизм был запущен в середине 2018 года). Впрочем, 20 мая ЦБ и Минкомсвязи уже запустили сервис, который позволяет взять кредит или ипотеку через госуслуги, пока в нем участвуют шесть банков, а страховые компании уже тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и каско.
- Предоставить банкам, страховщикам, брокерам возможность использовать системы видеосвязи для удаленной идентификации клиентов (то есть тоже без биометрии). Рынок обсуждал такие изменения еще в марте, а в мае регулятор разрешил кредитным организациям открывать счета новым клиентам с использованием современных средств связи и без физического присутствия в отделении, но только для «социально значимых платежей», в том числе алиментов, пенсий, стипендий, других социальных или страховых выплат, а также платежей по ипотечным кредитам. Однако банки этим правом не воспользовались: у них не было четкого понимания процедуры и желания рисковать нарушением антиотмывочного законодательства.
- Освободить от НДФЛ доход по валютным ценным бумагам, возникающий в результате курсовой переоценки при пересчете в рубли. В настоящее время, если российский инвестор приобрел иностранные акции, например, по $10 на начало марта 2020 года и продал 23 мая за те же $10, доход от курсовой разницы на одну акцию составит 49 руб. (курс в начале марта был 67 руб./доллар, сейчас — 71,9 руб./доллар). С него нужно заплатить НДФЛ 13%. Предлагается освободить этот доход от налогообложения аналогично тому, как это было сделано для еврооблигаций Минфина России (для них курс фиксируется на дату продажи, а налогооблагаемый доход возникает только от роста стоимости бумаги).
- Создать Фонд (банк) плохих активов, которому банки смогут временно продать плохие долги, возникшие из-за пандемии, с обязательством обратного выкупа после окончания кризиса за «разумную» процентную ставку при условии введения соответствующих ограничений для кредитной организации (на выплату дивидендов, бонусов менеджменту, выдачу связанных кредитов) и повышения ответственности за неисполнение требования по выкупу проблемных активов». Фактически речь идет о том, что этот фонд плохих долгов будет кредитовать банки под залог проблемных активов. Соответствующее предложение рабочая группа Совфеда направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову на этой неделе. Но позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не видит необходимости в создании такого фонда: «Мы исходим из того, что часть заемщиков банков или часть активов, которые временно кажутся плохими, потом могут восстановить свое кредитное качество, когда этот период произойдет». В России уже работает принадлежащий ЦБ банк «Траст», который получил проблемную задолженность санированных ЦБ банков и занимается ее урегулированием.
- Предусмотреть возможность распространения программы реновации многоквартирных домов на все регионы при условии согласия двух третей жителей дома.
- Освободить от уплаты налогов и сборов за второй квартал 2020 года все компании пострадавших отраслей.
- Распространить применение налога на профессиональный доход (институт самозанятых) на иностранных граждан.
- Предоставить право зарубежным филиалам российских компаний не зачислять денежные средства в российские банки при условии их последующей репатриации в установленный срок.
- Внести поправки в закон об ответных санкциях против США и других западных стран, выводящие из-под сферы действия потенциальных санкций поставки жизненно необходимых товаров и компонентов для их производства в Россию из этих стран.
- Предусмотреть возможность создания межрегиональных гарантийных фондов, принадлежащих соответствующим регионам, для целей предоставления гарантий по кредитам предприятий, работающих на территории этих регионов.
В план борьбы с пандемией сенаторы также решили внести предложение по установлению дополнительных требований к уничтожению персональных данных и ужесточить административную и уголовную ответственность для усиления защиты персональных данных. Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что эти меры необходимы для защиты Единого регистра сведений о населении России, который должен заработать в 2023 году. По действующему законодательству оператору обработки персональных данных за нарушение сохранности данных грозит штраф от 25 тыс. до 50 тыс. руб.