Сенаторы предложили создать авиахабы с госпиталями из-за COVID-19

Хабы также предлагается оснастить обсерваторами, запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Сенаторы полагают, что нововведения помогут распределить пассажиропоток

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Члены Совета Федерации намерены обратиться к правительству с предложением создать несколько авиахабов с госпиталями, обсерваторами и оборудованием для защиты от эпидемиологических угроз. Это поможет перераспределить пассажиропоток, считают они. Об инициативе сообщает «РИА Новости» со ссылкой на перечень мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства России в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

По предложению сенаторов, на базе новых авиахабов также будут размещаться средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

Создание этих хабов предполагается включить в план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения на период до 2025 года.

Ранее Росавиация и Роспотребнадзор предложили разделить аэропорты по уровню риска на период ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса. Предлагалось выделить воздушные гавани с высоким и низким уровнями риска в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах, откуда прибывают пассажиры (если в регионе более 50 тыс. случаев заражений коронавирусом, аэропорт получает статус высокого уровня риска).