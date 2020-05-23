Сенаторы предложили создать авиахабы с госпиталями из-за COVID-19
Члены Совета Федерации намерены обратиться к правительству с предложением создать несколько авиахабов с госпиталями, обсерваторами и оборудованием для защиты от эпидемиологических угроз. Это поможет перераспределить пассажиропоток, считают они. Об инициативе сообщает «РИА Новости» со ссылкой на перечень мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства России в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.
По предложению сенаторов, на базе новых авиахабов также будут размещаться средства индивидуальной защиты и дезинфекции.
Создание этих хабов предполагается включить в план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения на период до 2025 года.
Ранее Росавиация и Роспотребнадзор предложили разделить аэропорты по уровню риска на период ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса. Предлагалось выделить воздушные гавани с высоким и низким уровнями риска в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах, откуда прибывают пассажиры (если в регионе более 50 тыс. случаев заражений коронавирусом, аэропорт получает статус высокого уровня риска).