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Пандемия коронавируса ,  
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Сенаторы предложили создать авиахабы с госпиталями из-за COVID-19

Хабы также предлагается оснастить обсерваторами, запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Сенаторы полагают, что нововведения помогут распределить пассажиропоток
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Члены Совета Федерации намерены обратиться к правительству с предложением создать несколько авиахабов с госпиталями, обсерваторами и оборудованием для защиты от эпидемиологических угроз. Это поможет перераспределить пассажиропоток, считают они. Об инициативе сообщает «РИА Новости» со ссылкой на перечень мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства России в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

По предложению сенаторов, на базе новых авиахабов также будут размещаться средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

Создание этих хабов предполагается включить в план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения на период до 2025 года.

Россиян обяжут носить маски в самолетах после возобновления рейсов
Общество
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ранее Росавиация и Роспотребнадзор предложили разделить аэропорты по уровню риска на период ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса. Предлагалось выделить воздушные гавани с высоким и низким уровнями риска в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах, откуда прибывают пассажиры (если в регионе более 50 тыс. случаев заражений коронавирусом, аэропорт получает статус высокого уровня риска).

Помимо этого в зданиях аэропортов ведомства предложили установить социальную дистанцию между работниками, обязать персонал и пассажиров дезинфицировать руки и носить маски и перчатки, ограничить время пребывания в аэропорту (кроме работников, пассажиров и сопровождающих). Росавиация и Роспотребнадзор также предложили запретить входить в здание аэропорта гражданам с повышенной температурой, от 37 и более градусов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Совет Федерации
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