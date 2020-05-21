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Антикризисные меры ,  
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Правительство потратит ₽25 млрд на поддержку отечественного автопрома

Из-за кризиса и падения спроса автомобильная промышленность в России получит из бюджета 25 млрд руб. Часть из них пойдет на закупку карет скорой помощи, часть — на льготные кредиты и лизинг
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

Правительство выделит 25 млрд руб. на поддержку автомобильной промышленности в России. Об этом в ходе открытого совещания правительства заявил премьер Михаил Мишустин.

«Мы также продолжаем поддерживать отрасли и предприятия, пострадавшие из-за распространения коронавирусной инфекции. По поручению президента выделим 25 млрд руб. на поддержку автопрома. Из них 5 млрд руб. направим на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. Кроме того, средства пойдут на льготное автокредитование и лизинг, а также на обеспечение опережающих закупок отечественной автомобильной техники для нужд компаний и корпораций с государственным участием», — рассказал глава правительства.

РБК направил запросы в пресс-службы АвтоВАЗа и Hyundai, двух крупнейших автопроизводителей на российском рынке. «АвтоВАЗ приветствует любые дополнительные меры поддержки авторынка в это сложное время», — заявил представитель компании.

«Мы очень позитивно это восприняли и считаем, что это очень необходимо и своевременно», — сказал РБК представитель Hyundai.

Автопроизводители предложили Путину возможные меры для поддержки отрасли
Экономика
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / Reuters

Решение о выделении средств автопроизводителям было принято по итогам совещания по мерам поддержки отрасли, которое президент Владимир Путин провел 24 апреля. На нем представители бизнеса предложили руководству страны продлить программу госзакупок автомобилей и организовать опережающие закупки техники, которую ведомства до этого планировали купить в 2021–2022 годах. Глава государства подтвердил, что власти должны «подставить плечо производителям» и обеспечить спрос на их продукцию, чтобы сберечь квалифицированных специалистов — в отрасли сейчас работают порядка 300 тыс. человек.

8 мая Путин отдал распоряжения по итогам совещания. В них говорилось, что правительство должно выделить 7 млрд руб. на финансирование программ льготного автокредитования, на программы льготного лизинга автомобильной техники будет направлено 6 млрд руб. Сумму в размере 2,5 млрд руб. выделят для финансирования программы аренды автомобильной техники. Дополнительное финансирование объемом 5 млрд руб. также пойдет на централизованную закупку автомобилей скорой помощи для нужд регионов, ФМБА и Управления делами президента.

Авторы: Георгий Тадтаев, Тимофей Дзядко
Теги: отечественный автопром, автопром, правительство
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Путин поручил выделить 20,5 млрд руб. на поддержку автопрома
Общество
Автопроизводители предложили Путину возможные меры для поддержки отрасли
Экономика
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