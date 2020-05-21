Правительство потратит ₽25 млрд на поддержку отечественного автопрома

Из-за кризиса и падения спроса автомобильная промышленность в России получит из бюджета 25 млрд руб. Часть из них пойдет на закупку карет скорой помощи, часть — на льготные кредиты и лизинг

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Правительство выделит 25 млрд руб. на поддержку автомобильной промышленности в России. Об этом в ходе открытого совещания правительства заявил премьер Михаил Мишустин.

«Мы также продолжаем поддерживать отрасли и предприятия, пострадавшие из-за распространения коронавирусной инфекции. По поручению президента выделим 25 млрд руб. на поддержку автопрома. Из них 5 млрд руб. направим на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. Кроме того, средства пойдут на льготное автокредитование и лизинг, а также на обеспечение опережающих закупок отечественной автомобильной техники для нужд компаний и корпораций с государственным участием», — рассказал глава правительства.

РБК направил запросы в пресс-службы АвтоВАЗа и Hyundai, двух крупнейших автопроизводителей на российском рынке. «АвтоВАЗ приветствует любые дополнительные меры поддержки авторынка в это сложное время», — заявил представитель компании.

«Мы очень позитивно это восприняли и считаем, что это очень необходимо и своевременно», — сказал РБК представитель Hyundai.