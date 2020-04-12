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Пандемия коронавируса ,  
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ЦБ утвердил правила открытия счетов во время самоизоляции

ЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам во время режима самоизоляции. Однако мера предусмотрена только для проведения социально значимых платежей, например алиментов, пенсий и платежей по ипотечным кредитам
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На фоне сложной ситуации с коронавирусом в России Центробанк временно не будет наказывать банки за дистанционное открытие счетов новым клиентам, говорится в письме зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, опубликованном на сайте регулятора. Внимание на него обратили «Ведомости».

Мера введена с 6 апреля по 1 июля 2020 года и предусмотрена лишь для тех случаев, если банковские счета будут открываться для «осуществления или получения социально значимых платежей», в том числе алиментов, пенсий, стипендий, других социальных или страховых выплат, а также платежей по ипотечным кредитам.

Как сообщили РБК в Центробанке, речь не идет об отказе от идентификации клиента. «В текущих условиях в ряде случаев, описанных в письме Банка России, в банк можно не приходить. Получить необходимую информацию [для идентификации] банк может от клиента, используя современные средства связи», — отметили в регуляторе.

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Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов инициативу ЦБ назвал своевременной, в особенности на фоне введенных ограничений на перемещения в регионах, передают «Ведомости». По предварительным данным, идентификация клиентов может проводится с помощью учетной записи на портале госуслуг, отметил он.

Руководитель службы внутреннего контроля банка «Ак Барс» Сергей Мешалкин заявил изданию, что если в банке не будет биометрических данных, то предложенную меру применить будет сложно. Глава дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрий Чернышев в свою очередь приветствовал решение ЦБ, напомнив, что многие операции клиенты уже могут проводить дистанционно, через интернет и мобильный банк.

В середине марта из-за распространения коронавируса банки начали переводить сотрудников на удаленную работу. Чтобы упростить переход работников на дистанционный режим, они попросили ЦБ временно остановить проверки, начисление штрафов и снизить требования к передаче отчетности. Они в том числе хотели бы избежать штрафов за нарушения «антиотмывочных» норм, а именно за несвоевременную передачу информации о сомнительных операциях своих клиентов, сообщалось в письме Ассоциации банков России.

Авторы: Виктория Полякова, Евгения Чернышова
Теги: Центробанк, банковский счет, самоизоляция
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