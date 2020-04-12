ЦБ утвердил правила открытия счетов во время самоизоляции

ЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам во время режима самоизоляции. Однако мера предусмотрена только для проведения социально значимых платежей, например алиментов, пенсий и платежей по ипотечным кредитам

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На фоне сложной ситуации с коронавирусом в России Центробанк временно не будет наказывать банки за дистанционное открытие счетов новым клиентам, говорится в письме зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, опубликованном на сайте регулятора. Внимание на него обратили «Ведомости».

Мера введена с 6 апреля по 1 июля 2020 года и предусмотрена лишь для тех случаев, если банковские счета будут открываться для «осуществления или получения социально значимых платежей», в том числе алиментов, пенсий, стипендий, других социальных или страховых выплат, а также платежей по ипотечным кредитам.

Как сообщили РБК в Центробанке, речь не идет об отказе от идентификации клиента. «В текущих условиях в ряде случаев, описанных в письме Банка России, в банк можно не приходить. Получить необходимую информацию [для идентификации] банк может от клиента, используя современные средства связи», — отметили в регуляторе.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов инициативу ЦБ назвал своевременной, в особенности на фоне введенных ограничений на перемещения в регионах, передают «Ведомости». По предварительным данным, идентификация клиентов может проводится с помощью учетной записи на портале госуслуг, отметил он.