«Цифровой профиль» россиян появится к концу 2023 года

К концу 2023 года в России появится инфраструктура для «Цифрового профиля» — платформы, на которой будет собрана информация о гражданине. Доступ к ней получат и коммерческие организации, в частности банки

Фото: Robert Schlesinger / DPA / ТАСС

К концу декабря 2023 года в России должна появиться инфраструктура для «Цифрового профиля» — единой платформы, которая обеспечит обмен информацией между государством, гражданами, организациями (в том числе коммерческими). Это следует из проекта паспорта национальной программы «Цифровая экономика», одобренного правительством 17 сентября (копия документа есть у РБК).

В качестве потенциальных исполнителей в документе указаны Минкомсвязь, Банк России, ПАО «Ростелеком» и Аналитический центр при правительстве РФ.

Человек на платформе

О разработке системы цифровых профилей в июне рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. «Цифровой профиль — это один из ключевых элементов цифровой инфраструктуры. Министерство цифрового развития и Банк России уже начали концептуальную подготовку к ее созданию, — говорила она. — Технологии, которые лягут в его основу, обеспечат простой, быстрый и легальный обмен данными между потребителями и поставщиками данных с использованием единого технологического ID и позволят управлять цифровыми согласиями граждан на обмен информацией». Когда появится «профиль» и как он будет работать, Скоробогатова не уточняла. Источник РБК в правительстве отметил, что ЦБ является одним из «многих» разработчиков платформы, однако в пресс-службе Банка России от комментариев отказались, переадресовав вопрос к разработчикам платформы. В Минкомсвязи на запрос РБК не ответили.

Собеседник РБК, знакомый с ходом работы над системой, рассказал​, что обсуждается создание метапрофиля гражданина — это данные о человеке, которые хранятся в виде ссылок на юридически значимые записи в электронных госреестрах (например, на данные о недвижимости или налогах). «Внедрение «Цифрового профиля» должно происходить поэтапно по мере перевода всех госуслуг на реестровую модель с обеспечением юридической значимости электронных госреестров взамен бумажных свидетельств», — отметил источник.

Как пояснил РБК собеседник в правительстве, «Цифровой профиль» даст возможность гражданам увидеть полную информацию о себе в своем аккаунте на портале госуслуг, а ведомства, в свою очередь, через систему смогут в автоматическом режиме предлагать конкретному гражданину подходящие именно ему государственные и соцуслуги. «Например, если у человека есть маленькие дети, то условно после получения свидетельства о рождении в своем профиле на портале он увидит сообщение о возможности записать их в детский сад», — поясняет собеседник РБК.

Иван Беров (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Как рассказал РБК Иван Беров, директор офиса «Цифровая идентичность» ПАО «Ростелеком», «Цифровой профиль» позволит госорганам, бизнесу и гражданину более эффективно обмениваться данными для ускорения и «направления в нужное русло бизнес-процессов и улучшения предоставляемых государством услуг». «Если сейчас для замены паспорта или водительских прав необходимо каждый раз заново заполнять соответствующие анкеты, то с помощью «Цифрового профиля» эти данные будут вводиться автоматически, — рассказывает Беров. — Плюсом является и то, что данные эти берутся из первоначальных источников — таким образом, сокращается вероятность фальсификации или ошибки». Кроме того, по его словам, «Цифровой профиль» позволит решить проблему управления согласиями на обработку персональных данных, так как гражданин осознанно сможет распоряжаться своими данными для получения государственных и коммерческих услуг, а регулятор или коммерческая организация избавятся от необходимости хранить большое количество бумажных документов.

Важным этапом развития программы станет организация доступа к «Цифровому профилю» коммерческих организаций. «Пока речь идет только о коммерческих банках, которым могут потребоваться дополнительные данные о человеке, когда он, например, хочет взять кредит. В будущем перечень организаций, которым откроют доступ, будет расширен», — отметил он. При этом если для обработки данных ведомствами согласие гражданина не потребуется, то коммерческим организациям придется запрашивать согласие гражданина на доступ к информации при каждом обращении.

По мнению директора по направлению «нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрия Тер-Степанова, юридическая значимость данных, полученных из «Цифрового профиля», значительно сократит время на оказание услуг, снизит процент отказов по причинам некорректного оформления документов, снизит риски предоставления поддельных бумажных документов, увеличит объемы оказываемых услуг за счет роста числа операций.

Стоимость запуска «Цифрового профиля» собеседники РБК назвать не смогли, не указана она и в паспорте проекта. Для сравнения: сайт госуслуг, запущенный в 2009 году, обошелся примерно в 100 млн руб. (его предшественник — ресурс ogic.ru — в 495 млн руб.).

Отстающие данные Над объединением данных на одной платформе работают и другие министерства. В феврале 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития разработать национальную систему управления госданными на базе Росстата. ​Создание этой системы, как позднее пояснял глава департамента информационных технологий и связи правительства Владислав Федулов, ​должно решить исторически сложившуюся проблему дублирования информации и отсутствия эталонных государственных данных. По его словам, поскольку уполномоченный орган — Росстат — «не успевал за изменением реальности», требовавшей оперативного предоставления информации, ведомства стали создавать собственные аналитические инструменты, дублируя друг друга и официальную статистику.​ Согласно плану мероприятий по созданию системы (копия есть в распоряжении РБК), она станет «единым госпространством управления госданными и вычислений с ними».

«Госуслуги» 2.0​

На «обновленных «Госуслугах» будет собран больший объем информации о гражданине; ведомства, в свою очередь, получат возможность собирать и анализировать эту информацию. Уже сейчас на портале госуслуг предоставляется большое количество сервисов различных органов власти и система справляется с задачей без критичных проблем, рассказал руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман. «Госуслуги» подключены к СМЭВ (системе межведомственного электронного взаимодействия. — РБК), и информация передается только по запросам конкретных пользователей к системе. Если же стоит задача создать единое информационное пространство, в котором данные будут храниться агрегированно и запроса для их получения требоваться не будет, то следует серьезно озаботиться безопасностью такого проекта. Критичная точка здесь — это получение доступа к информации», — рассуждает Фишман. Идеальной он называет ситуацию, когда «как можно меньше людей» имеют возможность получить информацию о субъекте. «Так как если технически такая возможность будет существовать, это создаст угрозу получения информации злоумышленниками», — сказал он.

По словам директора по консалтингу ГК InfoWatch Марии Вороновой, для создаваемого портала критически важно будет не только обеспечивать должную конфиденциальность, но и целостность информации. «Поскольку данные будут иметь юридическую силу, любая их модификация, преднамеренная или случайная, может нанести ощутимый вред как организациям, так и гражданам», — отметила Воронова. Данный портал, по ее версии, должен обладать качественной защитой. «При этом с учетом текущей обстановки важно, чтобы используемые средства защиты были отечественного производства», — добавила она.