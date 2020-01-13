В Госдуме указали на риск утечки данных из-за проекта о цифровом профиле
Законопроект о цифровом профиле («О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации») не учитывает вопрос сохранности и безопасности личных данных и может спровоцировать рост числа преступлений, связанных с информацией о гражданах. Об этом говорится в опубликованном в базе законопроектов заключении комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству (комитет является соисполнителем по подготовке документа).
Законопроект, который вводит понятие единого цифрового профиля граждан, был внесен в Госдуму в июле 2019 года группой депутатов. Он определяет такие понятия, как дистанционная идентификация и аутентификация, а также вводит правовой институт цифрового профиля, где будут собраны личные сведения россиян. Документ также предполагает создание единого требования к универсальной цифровой подписи.
Претензии к законопроекту
Комитет, в частности, не устраивают следующие моменты:
- в законопроекте не определен собственник или оператор цифрового профиля, имеющий право распоряжаться сведениями;
- в документе не учтены вопросы защищенности персональных данных граждан и юридических лиц;
- не прописана ответственность за несанкционированное использование данных;
- не приведен механизм обратимости сделок, которые совершены без ведома владельца цифровой подписи;
- не описаны затраты на разработку ПО и его внедрение.