Минкомсвязь оценит новые меры для борьбы с телефонным спамом

Минкомсвязь оценит возможность внедрения в России технологии «цифровой подписи» для верификации звонящих абонентов. Операторы указывают, что это поможет бороться с телефонным спамом, но потребует дополнительных затрат

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минкомсвязь прорабатывает возможность внедрения «цифровой подписи» для верификации абонентов при звонках по телефону. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной политики в области средств массовой информации Олег Кузнецов в ответ на обращение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (копия есть в распоряжении РБК, подлинность письма подтвердил представитель департамента).

Ранее эта ассоциация предложила Минкомсвязи рассмотреть возможность внедрения в России на сетях операторов связи систему STIR/SHAKEN (группы протоколов и процедур, позволяющие идентифицировать звонящего в телефонной сети), «которая должна будет защитить граждан от спам- и мошеннических звонков с поддельных телефонных номеров, а также позволит бороться с ложными сообщениями о минировании различных объектов», пояснил РБК руководитель организации Владимир Зыков. Аналогичное предложение ассоциация в середине декабря прошлого года направила в ФАС, писал RT. Однако ФАС перенаправила обращение в Минкомсвязь, объяснил Зыков.

В России наблюдается рост числа звонков от мошенников — компаний и частных лиц, которые под видом представителей банков требуют у граждан конфиденциальную информацию, объяснил свою инициативу Зыков. Он привел статистику Центрального банка, согласно которой за лето мошенникам удалось подменить минимум 198 банковских номеров (количество совершенных с них звонков не известно). По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, из 600 минут разговора у абонентов из России в месяц примерно 30 минут — это голосовой спам. Если звонок будет передаваться без цифрового отпечатка, то оператор связи поймет, что номер абонента подделан, и сможет заблокировать звонок, отмечает Зыков.

Внедрение технологии STIR/SHAKEN будет способствовать предотвращению подмены или сокрытия номера вызывающего абонента, говорится в ответе Минкомсвязи. В нем, однако, отмечается, что в России рассматриваются и реализуются другие решения организационного, технического и правового характера, направленные на борьбу с подменой номеров вызывающего абонента. В том числе на это направлен вступивший в силу с 1 ноября 2019 года закон «О суверенном Рунете».

Крупнейшие операторы отнеслись к инициативе неоднозначно.