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Технологии и медиа ,  
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Минкомсвязь оценит новые меры для борьбы с телефонным спамом

Минкомсвязь оценит возможность внедрения в России технологии «цифровой подписи» для верификации звонящих абонентов. Операторы указывают, что это поможет бороться с телефонным спамом, но потребует дополнительных затрат
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минкомсвязь прорабатывает возможность внедрения «цифровой подписи» для верификации абонентов при звонках по телефону. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной политики в области средств массовой информации Олег Кузнецов в ответ на обращение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (копия есть в распоряжении РБК, подлинность письма подтвердил представитель департамента).

Ранее эта ассоциация предложила Минкомсвязи рассмотреть возможность внедрения в России на сетях операторов связи систему STIR/SHAKEN (группы протоколов и процедур, позволяющие идентифицировать звонящего в телефонной сети), «которая должна будет защитить граждан от спам- и мошеннических звонков с поддельных телефонных номеров, а также позволит бороться с ложными сообщениями о минировании различных объектов», пояснил РБК руководитель организации Владимир Зыков. Аналогичное предложение ассоциация в середине декабря прошлого года направила в ФАС, писал RT. Однако ФАС перенаправила обращение в Минкомсвязь, объяснил Зыков.

В России наблюдается рост числа звонков от мошенников — компаний и частных лиц, которые под видом представителей банков требуют у граждан конфиденциальную информацию, объяснил свою инициативу Зыков. Он привел статистику Центрального банка, согласно которой за лето мошенникам удалось подменить минимум 198 банковских номеров (количество совершенных с них звонков не известно). По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, из 600 минут разговора у абонентов из России в месяц примерно 30 минут — это голосовой спам. Если звонок будет передаваться без цифрового отпечатка, то оператор связи поймет, что номер абонента подделан, и сможет заблокировать звонок, отмечает Зыков.

Внедрение технологии STIR/SHAKEN будет способствовать предотвращению подмены или сокрытия номера вызывающего абонента, говорится в ответе Минкомсвязи. В нем, однако, отмечается, что в России рассматриваются и реализуются другие решения организационного, технического и правового характера, направленные на борьбу с подменой номеров вызывающего абонента. В том числе на это направлен вступивший в силу с 1 ноября 2019 года закон «О суверенном Рунете».

Крупнейшие операторы отнеслись к инициативе неоднозначно.

Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов согласен, что вопрос верификации позволит решить проблемы с подменой номеров. Но решение о том, какую технологию использовать с этой целью, нужно принимать в контакте с операторами. По словам Хренова, те разрабатывают свои решения для борьбы с мошенничеством, связанным с подменой номеров.

По словам представителя МТС, чтобы внедрить цифровую подпись для верификации абонентов потребуется доработка и модернизация сетей, в частности, сетей фиксированной связи в отдаленных регионах. Во сколько это обойдется, он не стал оценивать. Представители «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) воздержались от комментариев.

Источник РБК, близкий к одному из крупных операторов связи, сообщил, что технология STIR/SHAKEN — это стандарт, разработанный в США и Канаде, который учитывает специфику сетей и законодательство этих стран. Для его внедрения в США около 10 лет переоснащали сети, вводили уголовную ответственность за подмену номеров и телефонное мошенничество, отметил собеседник РБК.

Введение цифровой подписи для идентификации абонентов — борьба со следствием, а не причиной звонков от мошенников, считает руководитель отдела технической аналитики компании SearchInform Алексей Парфентьев. «Причина звонков от мошенников не в невозможности их идентификации, а в том, что имела место утечка данных, — пояснил он. — Когда мошенники звонят, они обладают примерно таким же количеством информации об абоненте, что и оператор банка. В первую очередь нужно бороться с этой проблемой».

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: Минкомсвязь, цифровая подпись, телефонное мошенничество ..., мошенничество в банке
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