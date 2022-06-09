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Путин назвал одно из главных направлений удара по экономике России

Ограничения, касающиеся микроэлектроники, — одна из самых сложных тем и одно из главных направлений удара по экономике. По словам Путина, правительство пыталось создать российскую микроэлектронную промышленность уже несколько лет
Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными
Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными (Фото: kremlin.ru)

Одно из главных направлений российской экономики, по которому страны Запада стремились нанести удар за счет санкций, — микроэлектроника, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на ВДНХ, трансляция шла на платформе «Смотрим».

«У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность в России. Это одна из сложных тем, тяжелых и одно из главных направлений удара по России из всего набора ограничительных мер», — сказал он.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, которые коснулись в том числе экспорта микроэлектроники и высокотехнологичной продукции. В частности, ограничения ввели Великобритания и Минторг США. Санкции США затронут оборонно-промышленный комплекс (ОПК), самолетостроение и судостроение. Теперь американский экспортный регулятор BIS будет отказывать экспортерам в выдаче лицензий на поставку в Россию «чувствительных» продуктов для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей. Среди них — полупроводники, компьютеры, телекоммуникации, оборудование для информационной безопасности, лазеры, сенсоры. Ограничения на экспорт в Россию распространяются и на полупроводники, изготовленные в Азии с помощью американского оборудования.

Великобритания запретит экспорт микроэлектроники в Россию
Политика
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Лондон запретил вывозить в Россию не только микроэлектронику, но и морское и навигационное оборудование. Глава британского МИДа Лиз Трасс тогда заявила, что мера призвана «тормозить российскую экономику» долгие годы.

В апреле Евросоюз расширил эмбарго на поставки в Россию оборудования, которое может способствовать «совершенствованию военного и технологического потенциала» страны. Под запрет попали такие товары, как измерительные приборы буровых установок, системы мониторинга и обнаружения сероводорода, оборудование для сейсмологических измерений, оборудование и компоненты для квантовых компьютеров, квантовая электроника, несколько типов электронных микроскопов, оборудование для аддитивного производства металлических деталей, вакуумные насосы, криогенные системы охлаждения, высокоэнтропийные сплавы, взрывчатые вещества и т.д. По мнению Еврокомиссии, ограничения должны затронуть те
сектора, «где Россия уязвима — например, квантовые компьютеры и продвинутые полупроводники».

Президент США Джо Байден, в свою очередь, запланировал остановить более половины российского импорта в сфере высоких технологий с помощью санкций. Ограничения, введенные Минторгом страны, ужесточили правила получения разрешений на экспорт в Россию микроэлектроники, авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий. Мера коснулась микроэлектроники телекоммуникационного оборудования, датчиков, морского и навигационного оборудования, авионики и компонентов для воздушных судов.

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Ограничения на вывоз в Россию отдельных видов высокотехнологичного оборудования также ввели Япония и страны ЕС.

В марте эксперты Центра макроэкономического анализа и прогнозирования опубликовали доклад, где говорилось. что сильнее всего от антироссийских санкций пострадали области экономики, где использовались полупроводники. В число наиболее уязвимых сфер также попали автомобиле- и авиастроение.

Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров призвал сократить зависимость от поставок из западных стран в критически важных отраслях промышленности. В начале июня премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций для импортозамещения в ключевых отраслях экономики.

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Татьяна Зыкина, Елена Чернышова
Владимир Путин Удар микроэлектроника санкции

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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