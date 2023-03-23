Росстат оценил, как за пять лет изменилось желание россиянок иметь детей

Росстат сообщил о снижении доли россиянок, желающих иметь троих и более детей. При этом почти 40% женщин говорят, что решиться на ребенка им помогла господдержка. РБК разбирался, как можно трактовать выявленные Росстатом тенденции

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Около 70% российских женщин хотят не более двоих детей, следует из выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2022 году — масштабного исследования, которое проводится Росстатом раз в пять лет и охватывает более 15 тыс. домохозяйств.

Кроме того, зафиксированы:

— рост востребованности контрацепции;

— снижение доли женщин, делающих аборты;

— увеличение доли россиянок, которым господдержка помогла принять решение о рождении ребенка.

Сколько детей хотят россиянки

По данным Росстата, в 2022 году большинство россиянок (71,6%) желали иметь одного или двух детей. В 2017 году таких было 65,3%. Но если доля высказавшихся за двоих по сравнению с 2017 годом почти не изменилась (чуть более 48%), то доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась на 6 п.п. — с 17% в 2017 году до 23% в 2022 году. Параллельно сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями: россиянок, желающих иметь троих детей, стало меньше почти на 3 п.п. (18,9%), четверых — на 0,5 п.п. (2,9%), а пятерых и более — на 0,3 п.п. (1,9%). Кроме того, подросла доля женщин, которые в принципе не хотят иметь детей: на 0,4 п.п., до 2,4%.

Среднестатистическая россиянка в 2022 году хотела родить двоих детей, оценил Росстат. Это желание зависело от ряда факторов, в том числе от возраста женщины, когда у нее рождается первенец. Женщины, у которых первый ребенок появился до 20 лет, в среднем хотят больше детей, чем те, которые родили впервые после тридцати.

Кроме того, желаемое количество детей связано с уровнем жизни и жилищных условий: женщины, которые оценивают эти параметры высоко, высказываются о желании иметь большее количество детей, чем те, у кого оценки ниже. Исследование Росстата показало, что в сравнении с 2017 годом желаемое количество детей сократилось у всех категорий россиянок, кроме 10% наиболее обеспеченных, однако и у них рост был незначительным — в пределах 0,1 п.п.

Средний возраст женщины при рождении первенца в 2018–2022 годах составил 26,75 года, второго ребенка (те же годы рождения) — 30 с половиной лет, а третьего — 33,1 года, следует из данных Росстата. Обычно женщина рожает третьего ребенка, когда она находится на пике своей профессиональной реализации, прокомментировал эти данные РБК глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его мнению, на желание стать многодетной матерью отчасти может повлиять и государство. «Нужно таким образом настроить комплекс мер [поддержки], чтобы рождение ребенка не усложняло ее жизнь», — сказал он.

Средний возраст матери при рождении первенца чуть повысился по сравнению с исследованием 2017 года. Откладывание материнского дебюта — это общемировой тренд, обусловленный в том числе репродуктивной грамотностью и стремлением женщины получить высшее образование, построить карьеру до рождения детей, объясняли РБК демографы летом прошлого года.

В 2022 году президент Владимир Путин подписал указ о возвращении существовавшего в советское время звания «Мать-героиня». Оно присваивается россиянкам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Звание дает право на единовременную выплату 1 млн руб. и различные льготы.

В среднем требуется не менее двоих детей в семье, чтобы обеспечить естественный прирост населения в России, сообщили РБК в пресс-службе Росстата. «Но в том случае, если коэффициент суммарной рождаемости находится в диапазоне от 2 до 2,15, обеспечивается лишь простое воспроизводство населения в стране, то есть численность жителей страны (без учета миграционного потока) не снижается. Для того чтобы население увеличивалось за счет рождаемости, необходимо, чтобы коэффициент суммарной рождаемости был выше 2,17», — поделились оценками в ведомстве. По итогам 2022 года суммарный коэффициент рождаемости в стране, отражающий среднее количество рождений на одну женщину репродуктивного возраста, составил 1,42 против 1,5 в 2021 году, а естественная убыль населения — 600 тыс. человек (отрицательная динамика наблюдается непрерывно с 2015 года).

Повышение уровня рождаемости третьих и последующих детей имеет устойчивую позитивную динамику, сообщили РБК в Минтруде. Суммарный коэффициент таких рождений за последние шесть лет увеличился на 12,4%, указали в ведомстве.

В чем проявляется эффект экономического кризиса

2017 год был временем, когда рождаемость за постсоветское время в России была почти на пике, а к 2022 году коэффициент суммарной рождаемости упал, и заметный вклад в это внесло ухудшение социально-экономического самочувствия российских семей, пояснил РБК данные исследования Росстата научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов. «Когда респондентки отвечают на вопрос о желаемом в будущем количестве детей, то это количество бывает ниже в периоды с тяжелой социально-экономической ситуацией и выше в годы с растущими доходами. Причем такие изменения в ответах в обе стороны могут происходить у одних и тех же женщин спустя пять лет», — сказал Ефремов.

Экономические кризисы и военные действия всегда сужают горизонт планирования и репродуктивные планы людей, подтверждает заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина. По ее мнению, в сложный период, как сегодня, социологические обследования вообще лучше не проводить, так как ответы респондентов могут быть смещены (например, снижено желание иметь детей). Это не значит, что намерения полностью реализуются в будущем, оптимистична она.

Что происходит с абортами и контрацепцией

За последние пять лет в России сократилась доля женщин, которые не использовали средства предохранения от беременности, — она снизилась с 38% в 2017 году до 32% в 2022 году. Наиболее активно контрацепцию до рождения первенца применяли россиянки в возрасте до 25 лет: среди них половина прибегала к тем или иным методам предохранения. Однако по мере увеличения возраста исследуемой группы доля использующих контрацепцию сокращается: так, в возрастной категории 35–39 лет она составила только 33%.

Среди видов контрацепции наиболее востребованными остаются барьерные методы (презервативы, диафрагмы и т.д.) — их выбирает почти треть российских женщин. На втором месте — гормональные препараты (к ним прибегает 20% опрошенных), на третьем — физиологические методы (17%).

Параллельно с увеличением распространенности контрацепции Росстат фиксирует снижение доли женщин, делающих аборты. Наибольшее сокращение этой доли за последние пять лет наблюдается в возрастной категории до 25 лет: оно составило 5 п.п. (с 12,9% в 2017 году до 7,7% в 2022 году). В более старших возрастах тоже была зафиксирована позитивная динамика: в категории 25–29 лет снижение составило почти 4 п.п., до 16%, а в категории 35–39 лет — почти 5 п.п., до 33%.

Действительно, по данным Росстата, в последние годы число абортов в России устойчиво сокращается: с 837 тыс. в 2018 году оно снизилось до 518 тыс. в 2021 году. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, во многом такая динамика стало возможной за счет внедрения доабортного консультирования.

Что мотивирует женщин рожать

Росстат спросил у россиянок, помогли ли им дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми принять решение о рождении ребенка. Почти четверть женщин, воспитывающих одного ребенка, ответили однозначно, что помогло и в семье появился первенец, рождение которого до этого откладывали. А еще около 13% россиянок отметили, что меры господдержки позволили принять решение о ребенке, которого без них не могли себе позволить. Для сравнения: в 2017 году доля ответивших аналогичным образом была ниже — 16 и 11% соответственно. Позитивная динамика оценки мер господдержки наблюдается и среди родителей двоих и троих детей.

Рост признания господдержки получился за счет неопределившихся, их стало меньше, указывает Калабихина. В целом активная демографическая политика и усиление патернализма способствуют росту признания роли государства в демографических решениях, отмечает она.

Такая динамика связана с комплексом мер по выплатам семьям с детьми, принятым президентом, они реально работают, считает Никитин. Эффективными они являются в том числе потому, что принимались с учетом мнений регионов, обсуждались с матерями и на профильной комиссии Госсовета. Важной мерой было также введение в 2020 году материнского капитала на первого ребенка, полагает он. «В Новгородской области аналогичная мера поддержи, региональный капитал «Первый ребенок» была введена с 1 января 2019 года, и уже сегодня мы видим, что решение о рождении первенца принимается раньше», — отметил Никитин.

В рамках наблюдения репродуктивных планов Росстат также исследовал мотивацию женщин рожать второго ребенка. Чаще всего они руководствуются нематериальными причинами: так, 70% россиянок сказали, что им кажется важным, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким, а 63% сообщили о желании укрепить семью таким образом. Вариант ответа «с двумя детьми больше гарантий, что получишь от детей поддержку в старости, не останешься одиноким» оказался актуальным для 60% опрошенных, столько же сказали, что для них значимым фактором является сильное желание супруга иметь второго ребенка.

Впрочем, материальные стимулы тоже вошли в топ наиболее популярных ответов. Так, 61% опрошенных женщин сказали, что при принятии решения о рождении второго ребенка для них имеет значение желание решить жилищные проблемы, используя государственную поддержку, а 60% сообщили, что принимают во внимание возможность повысить уровень жизни таким образом. Пять лет назад доля «корыстных» ответов была значительно ниже — 42 и 34% соответственно.

Рождение ребенка не может быть способом решения жилищных или каких-либо еще материальных проблем, категоричен Ефремов. Существующие в России меры поддержки рождаемости могут лишь в какой-то степени снизить будущие расходы и риски семей, связанные с содержанием и воспитанием ребенка, и только частично компенсировать падение подушевых доходов. «Никакие самые щедрые материальные обещания не могут заставить человека хотеть больше детей. Желание иметь детей первично, и уже в дальнейшем от качества жизни, уровня доходов, государственной демографической политики зависит степень реализации этих желаний», — отмечает он.

Каковы перспективы рождаемости в России

В сфере рождаемости до настоящего момента не видно какого-то радикального изменения существовавших в начале 2022 года трендов, резюмирует Ефремов. Продолжается поступательное снижение рождаемости, которое вызвано частично переносом большей части маткапитала со второго ребенка на первого, частично снижением доходов населения. Кроме того, число рождений сокращается еще и из-за снижения количества женщин в репродуктивном возрасте. Последний фактор неизбежно продлится до самого конца 2020-х годов, констатирует Ефремов. Маткапитал в 2023 году составляет 587 тыс. руб. на первого ребенка и 775,6 тыс. на второго, но если семья уже оформляла маткапитал, ей доплатят 188,7 тыс. руб. при рождении второго ребенка.

По прогнозу Ефремова, на рождаемость окажет влияние мобилизация в сентябре 2022 года, как прямое, так и косвенное — на ее фоне из страны выезжали молодые мужчины, рос «уровень тревожности и неопределенности в жизни семей, где есть мужчины в возрасте от 18 до 49 лет».

Однако увидеть это будет возможно только в конце лета 2023 года и данные о рождениях будут опубликованы Росстатом в оперативной помесячной статистике, указал он.