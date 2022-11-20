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Мурашко назвал способ увеличить рождаемость в России

Глава Минздрава Мурашко: чтобы в России выросла рождаемость, женщины должны хотеть рожать

Рождаемость в России увеличится, если женщины будут хотеть рожать, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время рабочего визита в Екатеринбург. Его цитирует Ura.ru.

Министра спросили, какие меры следует предпринять, чтобы увеличить темпы рождаемости.

«Чтобы улучшить показатели рождаемости нужно, чтобы женщина захотела рожать. Если захочет женщина, то все будет», — ответил Мурашко.

Рождаемость в России по итогам первого полугодия 2022 года снизилась на 6,3%. сообщал Росстат. В период с января по июнь в стране родилось 635,2 тыс. детей. Число родившихся в целом по стране падает с 2014 года, подсчитали в ведомстве.

В июле Минтруд и НИУ ВШЭ отчитались, что коэффициент рождаемости (число новорожденных на 1 тыс. жителей) по итогам 2021 года составил 9,6, превысив плановое значение 9,2. Однако, согласно расчетам специалистов, до 2024 года рождаемость может упасть. На это влияют снижение количества женщин репродуктивного возраста (20-29 лет) и ситуация на рынке труда, полагают эксперты.

Доцент института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов объяснял снижение уровня рождаемости в первом полугодии 2022 года влиянием пандемии. Завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина, в свою очередь, отмечала, что на это влияют любые факторы, которые снижают уровень жизни и уверенность в завтрашнем дне у молодого поколения. К ним она отнесла пандемию и санкции.

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Теги
рождаемость Михаил Мурашко Минздрав
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