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В России проиндексировали материнский капитал

Размер материнского капитала вырос на 11,9% и достиг ₽586,9 тыс. на первого ребенка
С 1 февраля в России проиндексировали материнский капитал. Его размер достигнет ₽586,9 тыс. за первого ребенка и ₽775,6 тыс. — за второго
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России увеличился размер материнского капитала. Его проиндексировали с 1 февраля на уровень фактической инфляции — 11,9%, сообщается на сайте Государственной думы.

Теперь за рождение первого ребенка будут выплачивать 586 946,72 руб. Для семей, в которых появился второй ребенок и которые не получали материнский капитал на первого, размер выплаты составит 775 628,25 руб. Если в семье, которая уже оформляла материнский капитал, родился второй ребенок, ей доплатят 188 681,53 руб.

В 2023 году на выплату материнского капитала планируют направить более 550 млрд руб., заявлял министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В 2022 году в силу вступил закон, согласно которому размер материнского капитала будет пересматриваться ежегодно 1 февраля и индексироваться по фактической, а не по прогнозируемой инфляции. Коэффициент индексации определяет правительство. 1 февраля 2022 года размер материнского капитала увеличили на 8,4%: размер выплаты на первого ребенка составлял 524,5 тыс. руб., на второго — 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. руб., если его оформляла.

Программа материнского капитала действует с 2007 года, изначально его выплачивали семьям при рождении или усыновлении второго или последующих детей. Позже выплату смогли получать семьи, в которых родился или был усыновлен один ребенок. В ноябре 2022 года президент Владимир Путин заявил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года.

Одним из самых популярных способов использования господдержки остается улучшение жилищных условий и оплата ипотеки. Также материнский капитал можно потратить на оплату обучения в вузе, частной школе или детском саду, формирование накопительной пенсии матери или компенсировать затраты на товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов. Малообеспеченные семьи с детьми могут направить маткапитал на получение ежемесячной выплаты.

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В январе 2023 года первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить использовать материнский капитал для оплаты услуг ЖКХ. В последний раз тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли 1 декабря 2022 года, предельный размер индексации составил 9%. Лантратова отметила, что внеплановое увеличение отразилось на динамике расходов россиян, и в первую очередь это ударило по бедным слоям населения: пенсионерам, одиноким родителям и многодетным семьям. По мнению депутата, использование средств маткапитала позволит многодетным семьям экономить на оплате коммунальных услуг до 100 тыс. руб. в год.

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Теги
Маргарита Матяшева
маткапитал рождаемость Россия
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