В Минтруде предупредили о рисках снижения рождаемости в ближайшие годы

Минтруд и ВШЭ предупредили о рисках снижения рождаемости в России до 2024 года из-за сокращения числа женщин в фертильном возрасте и ситуации на рынке труда. К осени власти подготовят предложения, как стимулировать рождаемость

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам 2021 года общий коэффициент рождаемости в России (число новорожденных на 1 тыс. жителей) составил 9,6, превысив плановое значение 9,2, но в перспективе до 2024 года существуют риски сокращения рождаемости. Такую информацию представили Минтруд и НИУ ВШЭ на заседании рабочей группы совета по стратегическому развитию и национальным проектам, следует из протокола совещания (документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил участник встречи). Первым о документе написал Telegram-канал «Майский указ».

От Минтруда в мероприятии участвовали министр Антон Котяков и его первый заместитель Ольга Баталина, от НИУ ВШЭ — проректор Лилия Овчарова. Председателем рабочей группы был помощник президента Максим Орешкин. Как рассказал РБК участник встречи, глава Минтруда сделал доклад, посвященный демографической ситуации, потом состоялось его рабочее обсуждение.

Эксперты ведомства и НИУ ВШЭ выделили следующие факторы, определяющие риск снижения рождаемости в ближайшие годы, следует из протокола.

Сокращение численности женщин в возрасте 20–29 лет. Общий коэффициент рождаемости зависит от возрастной структуры женского населения в репродуктивном возрасте, которая меняется в сторону сокращения, пояснила РБК Лилия Овчарова. По данным Росстата, только за последние пять лет количество россиянок в этой возрастной категории снизилось на 20% — с 9 млн в 2017 году до 7,2 млн в 2021-м. Между тем на эту возрастную группу приходится 44,1% всех рождений детей (по данным за 2021 год).

Структурные изменения на рынке труда. Они влияют на демографическую ситуацию, в том числе в части снижения суммарного коэффициента рождаемости, следует из протокола. Существующие меры поддержки в основном касаются 20% самых бедных россиян, а средние слои рассчитывают только на свои трудовые доходы, отметила Овчарова. В условиях, когда растет неопределенность на рынке труда, средний класс корректирует свои репродуктивные намерения в сторону отказа. Например, в период пандемии работодатели не увольняли, но и не принимали новых работников. В результате выпускники высших и средних специальных учебных заведений столкнулись с большими рисками при трудоустройстве. У этой возрастной группы и так немного планов родить детей в ближайшие два года, но в 2020-м этот показатель стал еще ниже, констатировала эксперт.

По итогам заседания Минтруду и ВШЭ было дано поручение провести анализ степени влияния различных факторов на решение семей завести детей. Среди таких факторов выделены уровень доходов, обеспеченность жильем, доступность детских садов, доступность и качество детского здравоохранения, а также различных мер, которые реализуются в рамках нацпроекта «Демография».

Минтруду было также поручено представить до 30 сентября предложения о дополнительных мерах стимулирования рождаемости в России.

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Дополнительные решения по поддержке рождаемости будут выработаны на основе оценки эффективности действующих мер, сообщили РБК в министерстве. Там отметили что для повышения рождаемости большое значение имеет сохранение и улучшение репродуктивного здоровья населения. Для этого в шести регионах реализуется пилотный проект «Репродуктивное здоровье», цель которого — выявить факторы риска репродуктивного здоровья, оказать медицинскую помощь гражданам, имеющим нарушения, а также консультирование и обследование будущих родителей до зачатия.

Каковы тенденции рождаемости в России

По данным Росстата, абсолютное число родившихся в России сокращается с 2014 года. По итогам 2021-го оно составило 1,39 млн человек, что на 3% меньше результата 2020 года. Тенденцию не удалось переломить даже различными мерами стимулирования рождаемости, среди которых ежемесячные выплаты для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, выплаты на первого и второго ребенка для семей с определенным уровнем дохода и другие. Самая масштабная из них — это программа материнского капитала, действующая с 2007 года. Первоначально она распространялась на второго и последующих детей, однако в 2020 году была расширена на первенцев.

В научной среде существуют сомнения относительно эффективности маткапитала, писал РБК. На первом этапе своего действия программа существенно подстегнула рождаемость в России, но сейчас она становится менее востребованной из-за недостаточно прозрачной политики пролонгирования и расширения, указали эксперты.

Вместе с тем в последние несколько лет отмечается стойкая тенденция к снижению числа абортов, заявили РБК в Минздраве. Согласно официальной статистике, в 2020 году (самые актуальные данные из имеющихся) было проведено 553,5 тыс. абортов, что на 11% меньше, чем в 2019-м, и на треть меньше, чем в 2016 году.

Нужны ли новые меры стимулирования рождаемости

Россия находится в сложных экономических условиях: санкции оказывают негативное влияние на уровень жизни, а до этого уверенность семей в завтрашнем дне подкосила пандемия, констатировал заведующий международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Евгений Андреев.

«В современном мире рождаемость регулируемая — женщина рожает, когда она хочет. В ситуации кризиса большинство из них либо откладывают рождение ребенка, либо отказываются вообще от этой перспективы. То же самое происходило в 1990-х годах: из-за ухудшения экономической ситуации более образованные и более благополучные женщины перестали рожать. Поэтому надеяться, что к 2024 году рождаемость не снизится, сложно», — пояснил эксперт.

Суммарный коэффициент рождаемости в России в 2020 и 2021 годах составлял 1,5 (показывает среднее количество рождений на одну женщину репродуктивного возраста), напомнил Андреев. По его прогнозу, в наихудшем сценарии к 2024 году показатель сократится до 1,3, а абсолютное число рождений снизится на 13–14% относительно 2021 года.

По мнению эксперта, экономические меры, которые будет разрабатывать Минтруд, вряд ли смогут всерьез повлиять на демографическую ситуацию в стране.

«Большинство женщин за пособие рожать не будут, но из-за отсутствия пособия от рождения не откажутся. Это слишком существенное событие в жизни семьи, чтобы ставить его в прямую зависимость от мер господдержки», — считает эксперт.

То, что государство озабочено демографическими проблемами, — это хорошо, но побороть тенденцию за короткое время очень сложно, отметила директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина. «Действительно, вполне разумно прогнозировать уменьшение числа рожденных детей на промежутке до 2024 года. Естественный прирост тоже, скорее всего, будет отрицательным», — полагает она. По мнению Храпылиной, главный фактор, который поможет увеличить рождаемость в нынешних условиях, — это возможность обеспечить потенциальным родителям хорошее рабочее место и стабильный заработок.

Уже принятые меры (программа материнского капитала, ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка для семей с определенным уровнем дохода, ежемесячные выплаты для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и т.д.) помогут обеспечить «дальнейшее замедление темпов снижения рождаемости с последующим переходом к росту рождаемости», утверждали ранее в Минтруде.