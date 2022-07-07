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Женщины от 40 лет родили рекордное с 1990-го число детей

В 2021 году число «поздних» рождений у россиянок стало максимальным с 1990-х, выяснил РБК. Чаще всего у них появлялись вторые и третьи по счету дети. Средний возраст рождения первенца увеличился до 26 лет, сообщили в Минтруде
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В 2021 году женщины от 40 лет и старше произвели на свет 56,86 тыс. детей, что стало максимальным значением с 1990 года для данной возрастной категории (весь период доступной статистики). Это следует из итоговых годовых данных Росстата по демографии, которые изучил РБК.

Впрочем, у таких матерей родилось лишь 4% всех детей, появившихся на свет в 2021 году. Самой активной с точки зрения абсолютных показателей деторождения является группа женщин, которым в 2021 году был 31 год, — 88,4 тыс. детей (если смотреть по однолетним возрастным интервалам).

C 2007 года число рождений у женщин в возрасте 40 лет и старше ежегодно росло в среднем на 8%, или на 2,5 тыс. детей. Исключением стал только 2017 год, когда количество новорожденных у россиянок этой возрастной категории снизилось на символические 20 детей. В 2021 году число таких младенцев увеличилось в 3,6 раза по сравнению с 2007 годом.

Чаще всего после 40 лет у россиянок рождались вторые и третьи по очередности дети — 16,5 тыс. и 16,98 тыс. соответственно. Первенцев и четвертых по счету младенцев оказалось значительно меньше — 7,9 тыс. и 8,7 тыс. Самой малочисленной категорией стали пятые и более поздние дети — их родилось 6,6 тыс., следует из данных Росстата.

Россиянки в возрастах от 29 до 33 лет включительно произвели на свет 431 тыс. младенцев, то есть около трети общего числа. Меньше всего детей ожидаемо родилось у россиянок моложе 18 лет — 24,9 тыс. (2% общего числа). Всего в 2021 году в России появились 1,398 млн новорожденных, что на 3% меньше результата пандемического 2020-го. Коэффициент рождаемости составил 9,6 родившихся на 1 тыс. жителей.

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Чем вызван рост «поздних» рождений

Увеличение абсолютного числа рождений детей у женщин старше 40 лет связано как с ростом численности этой категории россиянок, так и с ростом уровня рождаемости, пояснили РБК в Минтруде.

«Благодаря принятым мерам сформировался устойчивый тренд на увеличение количества третьих и последующих рождений, которые за последние восемь лет выросли на треть. Возраст после 35–40 лет — традиционное время для рождения третьих и последующих детей. Кроме того, возрастная когорта женщин 40–49 лет одна из самых многочисленных и будет продолжать расти», — отметили в ведомстве.

Там также добавили, что в последние годы увеличивается средний возраст рождения первенца.

«Он вырос с 25,5 лет в 2015 году до 25,9 лет в 2020 году. Сегодня (в 2021 году) средний возраст при рождении первого ребенка у женщины составляет 26 лет», — рассказали в Минтруде.

Эксперты предложили альтернативы программе маткапитала
Экономика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Откладывание дебюта рождения ребенка и, соответственно, увеличение возраста матери при рождении следующих детей — общемировой тренд, указывает завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина. «Самая активная группа, которая вносит сегодня вклад в рождаемость в большинстве стран Европы, — женщины в возрасте 30–34 года. Полагаю, это можно считать новой моделью календаря рождений и в России», — отмечает она.

Эксперт выделила ряд основных факторов, которые влияют на увеличение числа рождений у женщин в более зрелом возрасте, а именно:

  • Репродуктивная грамотность и рост уровня образования населения. «Россияне все лучше управляют своей репродуктивной жизнью, что влияет на сдвиг рождений в сторону старших возрастов, в возраст желанных рождений. Параллельно растет доля лиц с высшим образованием, на получение которого надо потратить время. Кроме того, для многих сегодня важно построить карьеру до рождения детей, так как в этом случае легче выстраивать баланс между семьей и работой», — считает Калабихина. Из данных Росстата следует, что у половины россиянок, родивших детей в возрасте старше 40 лет, есть высшее образование.
  • Увеличение продолжительности жизни. «Из-за этого растягиваются все стадии жизненного цикла: детство и юность, дебют рождения ребенка и все последующие рождения соответственно», — говорит эксперт. Начиная с 2025 года ожидаемая продолжительность жизни в России стабильно росла и в 2019 году достигла отметки 73,3 года. Правда, из-за пандемии рост показателя прервался, по итогам 2021 года он составил чуть более 70 лет.
  • Развитие репродуктивных технологий. «Технологический фактор сделал возможным рождение детей, особенно вторых и третьих, в старших репродуктивных возрастах и даже за привычными пределами репродуктивного возраста женщин», — говорит Калабихина. Так, например, по данным Росстата, в 2021 году 11 детей родились у матерей в возрасте 60 лет и старше.
  • Политика стимулирования рождаемости. «Много лет — с 2006 года — в России проводится политика поощрения рождений вторых и третьих детей. Рост рождений в старших возрастах — частично успех этой политики», — отмечает завкафедрой экономического факультета МГУ.

Сегодня в России действуют различные меры стимулирования рождаемости, среди которых ежемесячные выплаты для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, выплаты на первого и второго ребенка для семей с определенным уровнем дохода и другие, однако самая масштабная из них — это программа материнского капитала, действующая с 2007 года. Изначально она распространялась на второго и последующих детей, однако в 2020 году была расширена на первенцев. В научной среде существуют сомнения относительно эффективности маткапитала, писал РБК. На первом этапе действия программа существенно подстегнула рождаемость в России, но сейчас она становится менее востребованной из-за недостаточно прозрачной политики пролонгирования и расширения, указывали эксперты.

Минтруд спрогнозировал увеличение маткапитала на первенца до ₽680 тыс.
Экономика
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

С точки зрения экономики важен не столько возраст рождения детей, сколько их количество, отмечает директор ИНП РАН Александр Широв. Для простого воспроизводства населения необходимо, чтобы в каждой семье было как минимум два ребенка. Учитывая сдвиг дебюта появления первенца, родить двух детей женщине становится намного труднее, и в долгосрочной перспективе этот тренд негативно влияет на экономику, констатирует эксперт. Суммарный коэффициент рождаемости в России в 2020 и 2021 годах составлял 1,5 (показывает среднее количество рождений на одну женщину репродуктивного возраста).

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
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