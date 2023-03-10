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Рождаемость в России выросла впервые с осени 2021 года

Росстат: рождаемость в России в январе выросла впервые с ноября 2021 года
В январе 2023 года число родившихся увеличилось на 0,4% к январю 2022-го, сообщил Росстат. В последний раз показатель рос в ноябре 2021 года. Естественная убыль населения за январь составила 64,2 тыс. человек
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В январе 2023 года в России родились 104,2 тыс. детей — это на 417 младенцев (или 0,4%) больше, чем в том же месяце годом ранее, следует из материалов Росстата. В последний раз месячный прирост фиксировался в ноябре 2021 года — тогда он составил 1,8%.

Увеличение числа рождений произошло в 43 регионах страны. Наибольшие его темпы отмечаются в Дагестане (+19,2%), Коми и Якутии (+14,8%), а также в Кабардино-Балкарии (+12,8%) и Карачаево-Черкесии (+11,9%). В то же время более чем на 21% снизилось количество новорожденных в Республике Алтай, на 20% — в Еврейской автономной области и на 18% — в Калининградской области и Севастополе.

Рост числа рождений не смог компенсировать смертность. В январе умерли 168,4 тыс. человек, что на 24,5 тыс., или 12,7%, ниже показателя годом ранее. Младенческая смертность тоже снизилась — на 8%, до 471 ребенка. В результате естественная убыль населения в январе составила 64,2 тыс. человек против 89,2 тыс. в январе 2022 года, следует из данных Росстата.

Замедление естественной убыли населения произошло и по итогам всего 2022 года. Как ранее писал РБК, она снизилась на 42,5% за счет позитивной динамики смертности, уменьшение которой стало номинально рекордным с 1990-х годов. Количество рождений в 2022 году сократилось на 6,9%, до 1,3 млн человек.

Почему рождаемость выросла вопреки прогнозам

Летом 2022 года о рисках снижения рождаемости предупреждал Минтруд совместно с НИУ ВШЭ. В качестве причин они выделяли сокращение числа женщин детородного возраста и неопределенность на рынке труда. Снижение числа родившихся вследствие санкционного кризиса, по прогнозам демографов, должно было проявиться в начале 2023 года.

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Прирост количества зарегистрированных рождений в январе 2023-го к январю 2022 года был крошечным — всего лишь 417 человек, отмечает научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов. Такие колебания на столь коротком промежутке времени в порядке вещей и могут не отражать какого-то изменения тренда, считает он.

Важно также то, что речь идет не о количестве рождений за этот месяц, а о количестве регистраций рождений, которые могут не совпадать с фактическим месяцем рождения, полагает эксперт. Кроме того, в январе 2023 года рабочих дней у загсов было на один больше, чем в январе 2022-го. Это тоже могло дать некоторый прирост регистраций.

Эксперт отметил, что январь 2022 года, с которым сравниваются рождения января 2023 года, мог иметь эффект низкой базы: рожденные тогда дети были зачаты в те месяцы 2021 года, когда только спадала одна из больших волн коронавируса. Это могло привести к откладыванию зачатий на несколько недель или даже месяцев, предполагает Ефремов. Впрочем, в качестве основной причины он назвал другую.

«Одним из факторов увеличения числа родившихся могло стать смещение календаря рождений. В январе 2023 года, вероятно, среди родившихся немало тех детей, которых родители планировали зачать еще в феврале—марте 2022 года, но из-за шока после начала активных военных действий на Украине и последовавших санкций, скачка инфляции, резких колебаний курса рубля, острой неопределенности на рынке труда эти зачатия реализовались только в апреле 2022 года, когда финансово-экономическая ситуация в России относительно стабилизировалась», — говорит эксперт.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
рождаемость смертность Росстат демография
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