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Сенат США принял проект федерального бюджета почти на $1,7 трлн

Сенат США принял проект федерального бюджета на 2023 год почти на $1,7 трлн
Вашингтон, США
Вашингтон, США (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Сенат США принял проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму $1,66 трлн, сообщает Reuters.

Сенаторы также единогласно одобрили внесенную сенатором-республиканцем Линдси Грэмом поправку, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов Украине для гуманитарной и военной помощи.

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