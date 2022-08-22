Республика в этом году увеличила импорт сырья из России более чем на 200 тыс. барр. в сутки по сравнению с прошлогодними 98 тыс.

Фото: Francisco Seco / AP

Турция удвоила импорт российской нефти в этом году на фоне западных санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

Так, страна в этом году нарастила импорт сырья из России, в том числе сортов Urals и Siberian Light, более чем на 200 тыс. барр. в сутки по сравнению с прошлогодними 98 тыс. барр.

По данным Refinitiv Eikon, турецкие нефтеперерабатывающие заводы компании Tüpraş и НПЗ STAR (им владеет SOCAR Turkey — «дочка» государственной нефтяной компании Азербайджана) значительно увеличили закупки российской нефти Urals и Siberian Light в этом году, сократив при этом закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов.

STAR с начала года закупает около 90 тыс. барр. российского сырья в сутки по сравнению с 48 тыс. барр., а Tüpraş — около 111 тыс. барр. против 45 тыс. барр. в прошлом году.

Россия в первом полугодии 2022 года заняла первое место по экспорту в Турцию. В январе—июне в республику было поставлено российских товаров на $27,7 млрд (16% от всего импорта страны). Импорт из Китая составил $20,1 млрд. Более 60% турецкого импорта из России приходится на нефть и газ.

В начале августа президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи договорились начать расчеты за поставки газа в рублях, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Россия качает газ в Турции по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». По итогам 2021 года объем прокачки составил 26,76 млрд куб. м, что, как указывали в «Газпроме», на 63% больше, чем годом ранее.

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