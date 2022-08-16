FT узнала о просьбах к Турции из ЕС объяснить торговлю с Россией

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 62,36 (-0,15) Инвестиции, 15:54
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 61,42 (+0,05) Инвестиции, 15:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:00
RuTube разрешил скачивать свое приложение для iOS только в России Политика, 20:59
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 20:54
Что такое цифровой строительный аудит и зачем он нужен РБК и S+Консалтинг, 20:42
В школьную программу на Украине ввели понятия «рашизм» и «русский мир» Политика, 20:38
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 20:31
«Спартак» выпустил видеоролик про критиковавшего клуб футболиста «Сочи» Спорт, 20:23
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
FT узнала о просьбах к Турции из ЕС объяснить торговлю с Россией Политика, 20:13
В Госдуме попросят Краснова оценить возможность разблокировки Instagram Политика, 20:12
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 20:08
Власти Латвии «концептуально договорились» не продлевать ВНЖ россиянам Политика, 19:54
«Шортисты» Netflix за три месяца потеряли почти $1 млрд Инвестиции, 19:50
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 19:45
Война санкций ,  
0 

FT узнала о просьбах к Турции из ЕС объяснить торговлю с Россией

Страны Евросоюза, которых беспокоит растущее сотрудничество Анкары и Москвы, начали контактировать с турецкими властями по этому вопросу. Их волнует то, что Турция может помочь России обойти накладываемые санкции
Фото: Sedat Suna / EPA / ТАСС
Фото: Sedat Suna / EPA / ТАСС

Некоторые страны Евросоюза начали обращаться к Анкаре с запросами относительно растущего товарооборота между Россией и Турцией, пишет The Financial Times. Раздражение у европейских чиновников вызывает то, что Турция не поддерживает вводящиеся против России ограничения.

Государства — члены ЕС все больше беспокоятся о быстро развивающейся торговле Турции с Россией и о том, что она может помочь Москве в замене европейского импорта и экспорта, рассказали изданию два чиновника. «Мы следим за этим. Это нехорошо и плохо воспринимается в ЕС. Это раздражитель», — рассказал один из собеседников FT.

Согласно данным Министерства торговли Турции, на которые ссылается FT, с мая по июль турецкий экспорт в Россию составил $2,04 млрд, что на $642 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года. За последний месяц экспорт Турции в Россию в стоимостном выражении увеличился на 75% в годовом исчислении — с $417 млн в июле 2021 года до $730 млн в июле этого года. Ни с одной другой страной такого всплеска торговли у Турции не было.

С апреля Федеральная таможенная служба (ФТС) и Банк России не публикуют данные о внешней торговле. По данным ФТС на январь 2022 года, российский экспорт в Турцию составлял $4,261 млрд, импорт — $618 млн. По сравнению с январем 2021 года товарооборот двух стран в целом вырос на 235% в стоимостном выражении, импорт из Турции — на 164%.

По данным Турецкой ассамблеи внешней торговли, на которые ссылается FT, на первом месте в стоимостном выражении в списке товаров, которые Турция поставляет в Россию, находится продукция химической промышленности ($166,5 млн), далее идут фрукты и овощи ($90 млн), продукция текстильной промышленности ($78,5 млн).

В целом турецкий экспорт в июле вырос по сравнению с прошлым годом на 13%. Как отмечает FT, турецкий экспорт в последнее время находится на подъеме в связи с растущей инфляцией в стране и тем, что ЦБ Турции придерживается, несмотря на это, мягкой кредитно-денежной политики. В этом году лира потеряла четверть своей стоимости по отношению к доллару.

Европейские чиновники также воспринимают как угрозу то, что турецкий бизнес рассматривает уход западных компаний из России как свою возможность прийти на российский рынок. Критика расширения деловых связей с Россией звучала и на официальном уровне. «В то время когда ЕС сворачивает свои связи с Россией в ответ на ее агрессию против Украины, не совсем уместно расширять связи или взаимодействие с Москвой», — цитирует FT Питера Стано, спикера ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики
Статьи
Pro
Работники воспринимают изменения в штыки. Как преодолеть их сопротивление
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети
Статьи
Pro
Фото: Francisco Seco / AP Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные
Инструкции
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей
Инструкции
Pro
Фото: Jonathan Gallegos / Unsplash Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях
Инструкции
Pro
Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Spencer Platt / Getty Images Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются
Статьи

Однако возможности Евросоюза по давлению на Турцию ограниченны: это связано с той ролью, которую страна играет в НАТО, в сдерживании миграционного кризиса и в переговорах с Москвой. Именно при посредничестве Турции была заключена «зерновая сделка», позволившая разблокировать поставки украинского зерна на мировой рынок.

«Это Турция, они нужны всем [в ЕС] по той или иной причине. И ЕС должен осознавать свои возможности... мы не можем просто сказать [Эрдогану], что он должен следовать нашим правилам», — говорит один из собеседников FT.

FT сообщила о беспокойстве ЕС из-за сближения России и Турции
Политика
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

В начале августа FT уже сообщала о том, что страны ЕС обеспокоены сближением России и Турции на фоне вводимых санкций. Тогда один из собеседников издания рассказал, что западные страны могут призвать бизнес уйти с турецкого рынка или сократить на нем присутствие, если официальная Анкара будет придерживаться соглашений с Москвой по переводу оплаты нефтегаза в рубли и сотрудничеству в политической сфере. По данным издания, если западные компании и банки подчинятся, это может нанести Турции экономический ущерб в объеме $800 млрд. По словам источника FT, такая мера может быть одобрена «в свете риска, который будет создан из-за расширения Турцией своих отношений с Россией».

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Турция Евросоюз санкции
Материалы по теме
Турция сообщила о выходе с Украины еще пяти судов с зерном
Политика
FT сообщила о беспокойстве ЕС из-за сближения России и Турции
Политика
Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter