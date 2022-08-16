FT узнала о просьбах к Турции из ЕС объяснить торговлю с Россией

Страны Евросоюза, которых беспокоит растущее сотрудничество Анкары и Москвы, начали контактировать с турецкими властями по этому вопросу. Их волнует то, что Турция может помочь России обойти накладываемые санкции

Фото: Sedat Suna / EPA / ТАСС

Некоторые страны Евросоюза начали обращаться к Анкаре с запросами относительно растущего товарооборота между Россией и Турцией, пишет The Financial Times. Раздражение у европейских чиновников вызывает то, что Турция не поддерживает вводящиеся против России ограничения.

Государства — члены ЕС все больше беспокоятся о быстро развивающейся торговле Турции с Россией и о том, что она может помочь Москве в замене европейского импорта и экспорта, рассказали изданию два чиновника. «Мы следим за этим. Это нехорошо и плохо воспринимается в ЕС. Это раздражитель», — рассказал один из собеседников FT.

Согласно данным Министерства торговли Турции, на которые ссылается FT, с мая по июль турецкий экспорт в Россию составил $2,04 млрд, что на $642 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года. За последний месяц экспорт Турции в Россию в стоимостном выражении увеличился на 75% в годовом исчислении — с $417 млн в июле 2021 года до $730 млн в июле этого года. Ни с одной другой страной такого всплеска торговли у Турции не было.

С апреля Федеральная таможенная служба (ФТС) и Банк России не публикуют данные о внешней торговле. По данным ФТС на январь 2022 года, российский экспорт в Турцию составлял $4,261 млрд, импорт — $618 млн. По сравнению с январем 2021 года товарооборот двух стран в целом вырос на 235% в стоимостном выражении, импорт из Турции — на 164%.

По данным Турецкой ассамблеи внешней торговли, на которые ссылается FT, на первом месте в стоимостном выражении в списке товаров, которые Турция поставляет в Россию, находится продукция химической промышленности ($166,5 млн), далее идут фрукты и овощи ($90 млн), продукция текстильной промышленности ($78,5 млн).

В целом турецкий экспорт в июле вырос по сравнению с прошлым годом на 13%. Как отмечает FT, турецкий экспорт в последнее время находится на подъеме в связи с растущей инфляцией в стране и тем, что ЦБ Турции придерживается, несмотря на это, мягкой кредитно-денежной политики. В этом году лира потеряла четверть своей стоимости по отношению к доллару.

Европейские чиновники также воспринимают как угрозу то, что турецкий бизнес рассматривает уход западных компаний из России как свою возможность прийти на российский рынок. Критика расширения деловых связей с Россией звучала и на официальном уровне. «В то время когда ЕС сворачивает свои связи с Россией в ответ на ее агрессию против Украины, не совсем уместно расширять связи или взаимодействие с Москвой», — цитирует FT Питера Стано, спикера ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

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Однако возможности Евросоюза по давлению на Турцию ограниченны: это связано с той ролью, которую страна играет в НАТО, в сдерживании миграционного кризиса и в переговорах с Москвой. Именно при посредничестве Турции была заключена «зерновая сделка», позволившая разблокировать поставки украинского зерна на мировой рынок.

«Это Турция, они нужны всем [в ЕС] по той или иной причине. И ЕС должен осознавать свои возможности... мы не можем просто сказать [Эрдогану], что он должен следовать нашим правилам», — говорит один из собеседников FT.

В начале августа FT уже сообщала о том, что страны ЕС обеспокоены сближением России и Турции на фоне вводимых санкций. Тогда один из собеседников издания рассказал, что западные страны могут призвать бизнес уйти с турецкого рынка или сократить на нем присутствие, если официальная Анкара будет придерживаться соглашений с Москвой по переводу оплаты нефтегаза в рубли и сотрудничеству в политической сфере. По данным издания, если западные компании и банки подчинятся, это может нанести Турции экономический ущерб в объеме $800 млрд. По словам источника FT, такая мера может быть одобрена «в свете риска, который будет создан из-за расширения Турцией своих отношений с Россией».