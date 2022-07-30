Турция резко увеличила экспорт в Россию на фоне санкций

Экспорт товаров Турции в Россию в июне подскочил на 46% в годовом выражении, до $791 млн. Скорее всего, это позволит ей выйти на четвертое место в списке крупнейших поставщиков товаров на российский рынок

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В июне 2022 года экспорт товаров из Турции в Россию увеличился на 46% по отношению к июню прошлого года и на 52% к предыдущему месяцу — до $791,4 млн, сообщил 29 июля Турецкий институт статистики.

В мае показатель составлял $519 млн. Июньский объем — рекордный за месяц как минимум с начала 2010 года, следует из данных торговой базы ООН (Comtrade). Сильно выросли поставки турецких фруктов, таких как персики и черешня, но также заметно увеличились поставки машин, оборудования и комплектующих.

Российские власти прекратили публиковать внешнеторговую статистику. За июнь пока отчитались лишь такие азиатские партнеры России, как Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония, Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Турция, указывает руководитель Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии Иикка Корхонен, и у всех у них экспорт в Россию существенно упал по сравнению с показателем годовой давности — за исключением Турции, нарастившей экспорт на 46%.

В 2021 году Турция занимала десятое место в списке крупнейших экспортеров товаров в Россию. Однако в 2022 году из-за санкций экспортные поставки стран, признанных недружественными, резко сократились, в результате чего Турция обошла в этом списке Италию, Польшу, Японию, Нидерланды, Францию, США.

Исходя из показателей европейских стран за май, если считать, что их поставки в Россию продолжат сокращаться в годовом выражении, Турция по итогам июня, скорее всего, выйдет на четвертую-пятую строчку среди крупнейших поставщиков России, уступая только Китаю (экспорт в Россию в июне составил $5 млрд минус 17% в годовом выражении), Белоруссии ($1,65 млрд в мае), Германии ($1,1 млрд в мае) и, возможно, хотя и маловероятно, Казахстану, чей экспорт в Россию в мае составлял $572 млн (данных за июнь еще нет).

Персики и автозапчасти

В июне турецкие поставщики завезли в Россию фруктов и орехов на $168 млн — на 48% больше, чем в июне 2021 года ($113 млн) и вдвое больше, чем в мае 2022 года ($72 млн). В том числе поставки абрикосов, черешни и персиков в июне достигли $136 млн (в том же месяце годом ранее — чуть менее $100 млн).

Но также увеличился и турецкий экспорт оборудования и механических устройств (группа товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 84) — с $73 млн в мае до $102 млн в июне, электрических машин и оборудования (группа 85) — с $28 млн в мае до $32 млн в июне, наземного транспорта и его компонентов (в основном здесь представлен экспорт и реэкспорт автокомплектующих из Турции в Россию) — с $25 млн в мае до $34 млн в июне, пластмасс и изделий из них — с $34 млн в мае до $48 млн в июне.

Сегодня Турция переживает период индустриализации, который дополнительно стимулируется дешевым кредитом, сказал РБК руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Страна максимально ориентируется на экспорт, потому что в противном случае ее накроют перепроизводство и спад. При этом Турция является довольно крупным производителем технологической продукции, востребованной в России, отметил экономист. Речь идет в первую очередь об автокомпонентах и разнообразной машиностроительной продукции.

«Сейчас Турция адаптируется к нашему рынку, и ее высокое место в списке торговых партнеров — достаточно естественное сочетание особых отношений и того простого факта, что в последние десятилетия у России под боком возникла промышленная держава, готовая производить огромное количество индустриальной продукции. Представление об отсталой Турции, которая еле выживает и экспортирует только строителей — это картина мира середины 80-х годов», — заявил эксперт.

При этом Белоусов допустил, что рост экспорта был достигнут не только за счет произведенных в Турции товаров. «Турция стала для предпринимателей довольно крупным хабом, через нее идут большие потоки товаров. И конечно, надо понимать, что турки — великолепные торговцы, поэтому для них сложившаяся ситуация является почти идеальной», — отметил он.

Россия на первом месте в турецком импорте

В совокупном экспорте Турции за первое полугодие 2022 года ($125,9 млрд) на Россию приходится лишь 2,3% (или $2,9 млрд). Гораздо больше Турция поставляет в США и страны Европы (Германия, Франция, Нидерланды, Италия, Испания, Румыния, Великобритания). Однако Россия вышла на первое место по поставкам своих товаров в Турцию: в январе—июне турецкий импорт из России достиг $27,7 млрд (16% от всего импорта страны) — против $20,1 млрд у Китая. Более 60% турецкого импорта из России приходится на нефть и газ.

В июле агентство Bloomberg сообщало, что президенты России и Турции намерены обсудить переход в расчетах за российские энергоносители на лиры, так что Россия сможет использовать турецкую валюту при закупке у местных поставщиков товаров и услуг.

Турецкие компании готовы полностью поставлять России свои продовольственные продукты, так и продукты из стран, которые объявили санкции, писал в июле в своем блоге основатель ресторанов «Мясо&Рыба», участник московского отделения «Деловой России» Сергей Миронов. «Конечно, они будут дороже, но только с учетом логистики. Так что цены не заоблачные», — написал он по итогам совещания в Минпромторге с представителями турецких властей и компаний. «Та же ситуация с оборудованием. Турки готовы поставлять запчасти и европейское оборудование, но и на это у них есть своя альтернатива», — добавил предприниматель.

На фоне общей отрицательной динамики также растут экспортные объемы из Белоруссии и Швейцарии в Россию. Белоруссия в 2022 году последовательно наращивает поставки в Россию и обошла Германию по этому показателю. В мае белорусский экспорт в Россию увеличился на 29% по сравнению с тем же периодом 2021 года, до $1,65 млрд (данные Белстата за июнь еще не вышли). Швейцарский экспорт в июне вырос на 79,7% в годовом выражении, до 430 млн франков ($441 млн), против 239 млн франков в июне прошлого года, следует из таможенных данных страны. Три четверти июньского объема (326 млн швейцарских франков) составили фармацевтические продукты, которые в общем случае выведены из-под западных санкций.