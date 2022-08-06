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Эрдоган подтвердил договоренность об оплате российского газа рублями

Российский вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что Москва и Анкара договорились начать частично оплачивать российский газ в рублях
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров в Сочи согласовали расчеты за российский газ в рублях. Об этом Эрдоган сообщил в интервью турецким СМИ после визита в Россию. Накануне о таких договоренностях заявлял российский вице-премьер Александр Новак.

«Мы согласовали с Путиным оплату в рублях (по торговле природным газом). Надеемся, что это принесет финансовую выгоду обеим странам», — сказал он (цитата по Anadolu).

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Говоря о переговорах, Эрдоган также упомянул тему использования в Турции российских карт «Мир».

«Есть еще карта «Мир» России. Сейчас над ней работают пять наших банков. Здесь тоже очень серьезные разработки», — сказал турецкий лидер, отметив, что в рамках его визита в Сочи состоялись переговоры руководства Центральных банков России и Турции.

О том, что Москва и Анкара договорились начать частично оплачивать поставки газа из России в рублях, 5 августа сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, стороны обсуждают постепенный переход на расчеты в национальных валютах. Он назвал это новым этапом и новой возможностью, в том числе и для развития денежно-финансовых отношений двух стран.

Россия поставляет газ Турции по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». По итогам 2021 года объем поставок составил 26,76 млрд кубометров. Как отмечали в «Газпроме», это на 63% больше, чем годом ранее.

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Поставки по «Голубому потоку» начались в 2003 году, ежегодная мощность проекта — 16 млрд куб. м газа. В 2021 году по нему поставили максимальный с начала эксплуатации объем газа — 15,98 млрд куб. м, сообщал «Газпром экспорт».

«Турецкий поток» был запущен в начале 2020 года. Первая нитка газопровода предназначена для турецких потребителей, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность двух ниток составляет 31,5 млрд куб. м. в год.

Весной на фоне западных санкций президент России Владимир Путин перевел расчеты за газ для недружественных стран (Турция к ним не относится) в рубли. Ряд европейских стран, в том числе Болгария, Нидерланды, Дания, Польша и Латвия отказались платить по предложенной схеме и «Газпром» приостановил туда поставки.

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поставки газа рубль расчеты Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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