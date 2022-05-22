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Встреча министров АТЭС завершилась без итоговой декларации

Участники АТЭС не пришли к консенсусу по вопросу финальной декларации, делегации России и США покинули зал во время выступления друг друга. Источник Reuters сообщил, что Вашингтон настаивал на осуждении действий Москвы на Украине

Министры экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не приняли совместное заявление по итогам встречи в Бангкоке, однако саммит прошел успешно, заявил журналистам представитель делегации России, передает ТАСС.

«Прошедший форум можно признать успешным благодаря тому, что Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС», — сказал он.

Стороны согласовали все пункты соглашения, кроме одного — 23-го из 24, рассказал министр экономического развития Максим Решетников, указав, что это доказывает способность форума «продвигать экономическую повестку». При этом достижению консенсуса помешало стремление «некоторых экономик политизировать форум», считает он. «В дальнейшем мы должны сосредоточиться на поиске точек соприкосновения, а не на провоцировании разногласий», — призвал Решетников.

Согласованию декларации помешала позиция США, Японии, Канады, Австралии и Новой Зеландии, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на неназванного участника форума АТЭС. Собеседник агентств отметил, что эти страны не поддержали призыв Москвы и Пекина продолжить совместную работу над повесткой АТЭС.

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Фото:David McNew / Getty Images

АТЭС — экономический форум экономик Азиатско-Тихоокеанского региона, в его рамках стороны обсуждают сотрудничество в области региональной торговли и либерализации капиталовложений. Его образовали в ноябре 1989 года.

В АТЭС входят: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония. Россия присоединилась к структуре в 1998 году.

Одной из тем выступлений российской делегации стала санкционная политика. Решетников указал, что ограничительные меры против России, в том числе в сфере логистики и платежей, ухудшают ситуацию с продовольственной безопасностью в мире, поскольку страна находится в лидерах по экспорту удобрений и продовольствия.

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«Слова некоторых экономик «не бьются» с действиями. Их односторонние и политически мотивированные торговые ограничения — угроза для многосторонней торговой системы. Масштабная волна нарушений правил ВТО «под соусом» исключений по соображениям национальной безопасности — серьезный удар по организации», — настаивал российский министр.

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Во время выступления Решетникова встречу покинули представители США, Японии, и еще нескольких государств в знак протеста против российской военной операции на Украине. Дипломатические источники Reuters сообщили, что к ним присоединились делегации Австралии, Новой Зеландии и Канады. Yonhap пишет, что Южная Корея стала шестой страной, покинувшей форум на время выступления Решетникова.

Страны, которые выразили протест Москве, требовали включения «более жестких формулировок» в отношении действий России на Украине, рассказал источник Reuters в дипломатических кругах.

Российская делегация в ответ покинула зал, где проходила встреча, во время выступления представителей США. Министерство экономики России опубликовало фотографию с пустующим креслом Решетеникова.

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В ноябре 2018 года без совместной декларации завершился саммит АТЭС. Как писала The Straits Times, прежде всего это произошло из-за разногласий между США и Китаем по вопросу ВТО и ее реформирования. Издание указало, что прежде лидеры АТЭС выпускали заявление после каждой встречи в течение 25 лет — с 1993 года.

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