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Саммит АТЭС впервые за 25 лет завершился без итоговой декларации
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Саммит АТЭС впервые за 25 лет завершился без итоговой декларации
Политика, 13:18
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Саммит АТЭС впервые за 25 лет завершился без итоговой декларации
Саммит АТЭС впервые за 25 лет прошел без принятия итоговой декларации лидеров стран. Причиной этого стали разногласия между Китаем и Соединенными Штатами, поспорившими о принципах мировой торговли
Фото: David Gray / Reuters

Саммит стран АТЭС в Папуа — Новой Гвинее впервые с 1993 года завершился без итоговой декларации стран, сообщает ​The Straits Times. Причиной стали разногласия, возникшие в ходе переговоров.

Издание указывает, что в первую очередь речь идет о разногласиях между США и КНР. На завершающей пресс-конференции журналисты обратились с вопросом о причинах непринятия итоговой резолюции к премьер-министру Папуа — Новой Гвинеи Питеру О'Нилу. От прямого ответа он уклонился, однако заметил: «Вы все знаете двух гигантов в этом зале». Ключевыми поводами для разногласий, по словам политика, стали вопросы, связанные со Всемирной торговой организацией и ее реформой. Вместе с тем позднее он добавил, что разногласия присутствовали не только между Китаем и США, но и между другими членами АТЭС. Премьер Канады Джастин Трюдо также назвал непростыми переговоры участников организации по вопросам торговли. «Я не думаю, что это большой сюрприз — то, что существуют разные взгляды на конкретные вопросы в сфере торговли. Это привело к отсутствию согласия по итоговому коммюнике», — объяснил он.

Как отмечает издание, это первый случай, когда международная организация, состоящая из 21 государства, не смогла прийти к консенсусу по итоговой декларации. До этого документ выпускался по итогам каждого саммита с 1993 года.

В ходе саммита представители Китая и США неоднократно выступали с взаимной критикой. Так, вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон может удвоить пошлины, введенные против Китая, если Пекин не изменит свою торговую политику. «Мы приняли решительные меры для устранения нашего дисбаланса с Китаем. Мы установили тарифы на $250 млрд для китайских товаров и могли бы удвоить их. США не изменят курс, пока Китай не сменит свой», — сказал Пенс.

Китайский лидер, председатель КНР Си Цзиньпин в тот же день заявил, что протекционизм в современном мире «недальновиден и обречен на провал». «Попытки возвести барьеры и сократить тесные экономические связи противоречат законам экономики и тенденциям истории. История показала, что конфронтация, будь то в форме холодной войны, «горячей» войны или торговой войны, не приведет к победе», — заявил он в кулуарах саммита.

АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) — экономический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, на котором обсуждается сотрудничество в области региональной торговли, либерализации капиталовложений. Он был образован в ноябре 1989 года. Россия присоединилась к структуре в 1998 году. В 2012 году саммит прошел во Владивостоке, на острове Русский. 

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: АТЭС
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