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Экономика ,  
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Орешкин назвал сроки начала восстановления экономики

Нижняя точка спада экономики пройдет до конца третьего квартала 2022 года, заявил помощник президента Максим Орешкин. По итогам года снижение ВВП не превысит 5%, считает он. Это самая оптимистичная оценка из всех прогнозов
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российская экономика пройдет нижнюю точку спада до конца третьего квартала текущего года, спрогнозировал помощник президента Максим Орешкин. По его оценке, по итогам года снижение ВВП не превысит 5%, сообщают «РИА Новости». Орешкин также добавил, что в ближайшие недели Россия выйдет на устойчивый дефляционный тренд, а инфляция по итогам 2022 года не превысит 15%.

Ранее прогнозные параметры экономики опубликовали Минэкономразвития и Центробанк, а также ряд независимых аналитиков и исследовательских институтов. Все они оказались пессимистичнее ожиданий Орешкина.

В базовом варианте сценарных условий развития экономики Минэкономики ожидает, что в 2022 году ВВП страны снизится на 7,8%. По оценке министерства, восстановление экономики начнется с четвертого квартала этого года, а не с третьего, как считает Орешкин. Инфляция на конец года, по оценке ведомства, составит 17,5%.

В консервативном варианте, то есть при ужесточении санкций и более медленной перестройке производственно-логистических цепочек, экономика может сократиться на 8,8%, подсчитало ведомство. При негативном сценарии инфляция может оказаться ниже — 16,5%, но это произойдет за счет более глубокого спада потребительского спроса.

В Банке России тоже заявляли в конце апреля, что нижняя точка спада придется на четвертый квартал 2022-го. В опубликованном тогда же среднесрочном макропрогнозе ЦБ оценивал спад ВВП в диапазоне 8–10% по итогам года. Инфляцию регулятор прогнозирует в пределах 18–23%.

Росстат оценил рост ВВП за первый квартал в 3,5%
Экономика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Многие независимые аналитики в середине мая улучшили свои прогнозы по спаду ВВП и инфляции. По данным Росстата, рост цен в последние несколько недель замедляется после достижения рекордных значений в середине марта. На 13 мая инфляция в годовом выражении составила 17,7%, оценивало Минэкономики.

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Прогнозы

В обновленном 17 мая прогнозе аналитики SberCIB ожидают спад экономики в 8% — они улучшили оценку с 13%. Однако при оптимистичном раскладе экономика может упасть на 5%, обнадежили в инвестбанке.

По свежим оценкам Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) ожидается спад экономики на уровне 7,4–7,7% по итогам года, инфляция — в границах 17–20%.

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Инна Деготькова Инна Деготькова
Экономика ВВП спад Орешкин макропрогноз
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