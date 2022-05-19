Орешкин назвал сроки начала восстановления экономики
Российская экономика пройдет нижнюю точку спада до конца третьего квартала текущего года, спрогнозировал помощник президента Максим Орешкин. По его оценке, по итогам года снижение ВВП не превысит 5%, сообщают «РИА Новости». Орешкин также добавил, что в ближайшие недели Россия выйдет на устойчивый дефляционный тренд, а инфляция по итогам 2022 года не превысит 15%.
Ранее прогнозные параметры экономики опубликовали Минэкономразвития и Центробанк, а также ряд независимых аналитиков и исследовательских институтов. Все они оказались пессимистичнее ожиданий Орешкина.
В базовом варианте сценарных условий развития экономики Минэкономики ожидает, что в 2022 году ВВП страны снизится на 7,8%. По оценке министерства, восстановление экономики начнется с четвертого квартала этого года, а не с третьего, как считает Орешкин. Инфляция на конец года, по оценке ведомства, составит 17,5%.
В консервативном варианте, то есть при ужесточении санкций и более медленной перестройке производственно-логистических цепочек, экономика может сократиться на 8,8%, подсчитало ведомство. При негативном сценарии инфляция может оказаться ниже — 16,5%, но это произойдет за счет более глубокого спада потребительского спроса.
В Банке России тоже заявляли в конце апреля, что нижняя точка спада придется на четвертый квартал 2022-го. В опубликованном тогда же среднесрочном макропрогнозе ЦБ оценивал спад ВВП в диапазоне 8–10% по итогам года. Инфляцию регулятор прогнозирует в пределах 18–23%.
Многие независимые аналитики в середине мая улучшили свои прогнозы по спаду ВВП и инфляции. По данным Росстата, рост цен в последние несколько недель замедляется после достижения рекордных значений в середине марта. На 13 мая инфляция в годовом выражении составила 17,7%, оценивало Минэкономики.
В обновленном 17 мая прогнозе аналитики SberCIB ожидают спад экономики в 8% — они улучшили оценку с 13%. Однако при оптимистичном раскладе экономика может упасть на 5%, обнадежили в инвестбанке.
По свежим оценкам Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП) ожидается спад экономики на уровне 7,4–7,7% по итогам года, инфляция — в границах 17–20%.