Представители 5 стран покинули саммит АТЭС во время выступления России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Минобороны сообщило об уничтожении техники из США и Европы под Житомиром Политика, 11:44
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:33
В районе роддома в казахстанском Шымкенте прогремел взрыв Общество, 11:15
Байден заявил о новых высотах в союзе с Южной Кореей благодаря его визиту Политика, 11:09
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 11:05
Рогозин предложил «наладить жизнь» на космических заводах Украины Политика, 10:56
Коннор Макдэвид повторил рекорд НХЛ 45-летней давности Спорт, 10:32
Представители 5 стран покинули саммит АТЭС во время выступления России Политика, 10:25
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 10:25
В Думу внесли законопроект об отсутствии наказания за серый импорт Бизнес, 10:22
В Подмосковье произошел пожар на территории ЦАГИ Общество, 10:11
В Армении не увидели предпосылок для новых выборов на фоне протестов Политика, 10:01
Нефтяные акции — новый FAANG. Почему их выбирают Баффет, Далио и Бьюрри Инвестиции, 10:00
Политика ,  
0 

Представители 5 стран покинули саммит АТЭС во время выступления России

Фото: APEC / Twitter
Фото: APEC / Twitter

В ходе выступления главы российского Минэкономразвития Максима Решетникова на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке представители пяти стран, включая Японию и США, покинули встречу в знак протеста против военной операции на Украине, сообщает Bangkok Post со ссылкой на источник в правительстве Таиланда.

Этот саммит АТЭС впервые за три года проводится в очном формате в связи с ослаблением ограничений из-за коронавируса. На повестке содействие торговле и инвестициям в эпоху после COVID, отмечает издание. Как пишет Kyodo News, на встрече предполагается в том числе обсуждение российской военной операции. Планируется также поднять вопросы отсутствия продовольственной безопасности, высоких цен на энергоносители и возобновления туризма.

Bangkok Post отмечает, что пока не известно, посетит ли президент России Владимир Путин саммит лидеров АТЭС, который пройдет в ноябре.

АТЭС — экономический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, на котором обсуждается сотрудничество в области региональной торговли, либерализации капиталовложений. Он был образован в ноябре 1989 года.

В АТЭС входят: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония. Россия присоединилась к структуре в 1998 году.

В апреле делегации Великобритании, Канады и США покинули заседание G20 в Вашингтоне во время онлайн-выступления представителей российской делегации, которую возглавлял министр финансов Антон Силуанов, в знак солидарности с Киевом. «Мы едины в нашем осуждении <...> и будем настаивать на более тесной международной координации, чтобы наказать Россию», — пояснил тогда канцлер британского казначейства Риши Сунак в Twitter.

По информации The Washington Post, с началом выступления российской делегации среди прочих зал покинули представители Украины, министр финансов США Джанет Йеллен, глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Прогнозы
Pro
В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать
Статьи
Pro
Фото: Moises Ribeiro / Pexels Суши без лосося: какие продукты скоро окажутся в дефиците в ресторанах
Статьи
Pro
Фото: Pexels Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать
Инструкции
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Риск массовых распродаж: вернут ли иностранцам доступ на российские биржи
Статьи
Материалы к статье
Теги
АТЭС протест
Материалы по теме
Делегации Общественной палаты не разрешили участвовать в совещании ОБСЕ
Политика
Лондон объяснил уход делегации со встречи G20 во время речи Силуанова
Политика
Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter