Представители 5 стран покинули саммит АТЭС во время выступления России

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В ходе выступления главы российского Минэкономразвития Максима Решетникова на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке представители пяти стран, включая Японию и США, покинули встречу в знак протеста против военной операции на Украине, сообщает Bangkok Post со ссылкой на источник в правительстве Таиланда.

Этот саммит АТЭС впервые за три года проводится в очном формате в связи с ослаблением ограничений из-за коронавируса. На повестке содействие торговле и инвестициям в эпоху после COVID, отмечает издание. Как пишет Kyodo News, на встрече предполагается в том числе обсуждение российской военной операции. Планируется также поднять вопросы отсутствия продовольственной безопасности, высоких цен на энергоносители и возобновления туризма.

Bangkok Post отмечает, что пока не известно, посетит ли президент России Владимир Путин саммит лидеров АТЭС, который пройдет в ноябре.

АТЭС — экономический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, на котором обсуждается сотрудничество в области региональной торговли, либерализации капиталовложений. Он был образован в ноябре 1989 года. В АТЭС входят: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония. Россия присоединилась к структуре в 1998 году.

В апреле делегации Великобритании, Канады и США покинули заседание G20 в Вашингтоне во время онлайн-выступления представителей российской делегации, которую возглавлял министр финансов Антон Силуанов, в знак солидарности с Киевом. «Мы едины в нашем осуждении <...> и будем настаивать на более тесной международной координации, чтобы наказать Россию», — пояснил тогда канцлер британского казначейства Риши Сунак в Twitter.

По информации The Washington Post, с началом выступления российской делегации среди прочих зал покинули представители Украины, министр финансов США Джанет Йеллен, глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.