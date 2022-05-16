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ВЭФ описал пять сценариев влияния конфликта на Украине на торговлю

Аналитики выдвинули пять гипотез о том, как может развиваться мировая торговля на фоне военных действий и новых санкций: от восстановления отношений с Россией в случае перемирия до разделения мира на конкурирующие блоки
Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

Всемирный экономический форум (ВЭФ) описал возможные варианты влияния российской военной операции на Украине на мировую торговлю. Следствиями конфликта стали «беспрецедентные торговые и другие экономические санкции», а «рост геополитической напряженности поднимает вопросы о последствиях для глобальной торговой системы», отметили специалисты.

Они определили пять возможных сценариев развития торговых отношений между странами.

  • Первый — «бойкот России». При таком варианте санкции будут вводиться только против России и Белоруссии, и в случае затягивания конфликта на Украине ограничения будут расширяться, а глобальные компании продолжат уходить из страны.
  • Второй — сценарий «реабилитации». Если на Украине удастся достичь «убедительного перемирия», торговые отношения России с другими странами смогут постепенно восстанавливаться. Это снизит риск дальнейшей фрагментации мировой торговой системы, указывают аналитики.
  • Третий — «реактивная фрагментация», при которой вторичные санкции будут введены в отношении стран ВТО, которые материально поддерживают Россию.
  • Четвертый сценарий — углубление связей между странами-партнерами, например в области цифровой экономики или экологии, где могут быть выработаны новые общие правила.
  • Пятый вариант в ВЭФ назвали сценарием «нищих несоюзников». В таком случае группа единомышленников в ВТО продолжит торговое сотрудничество только с теми странами, которые разделяют их ценности «либерального мирового экономического порядка», а другие государства будут лишены торговых привилегий.

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Экономисты подчеркивают, что разделение мира на противопоставляющие себя друг другу экономические блоки — плохая стратегия, потому что конкурирующие страны сейчас слишком сильно зависят друг от друга. «Поэтому когда торговые санкции применяются из соображений национальной безопасности, они должны ограничиваться [санкциями из-за] наиболее вопиющих нарушений международного права», — считают в ВЭФ.

Многие страны мира ввели против Москвы экономические санкции после начала военной операции на Украине. Ограничения коснулись в том числе торговли с Россией.

Страны G7 объявили о намерении приостановить режим наибольшего благоприятствования с Россией. Этот режим, являющийся основным для мировой торговли, подразумевает, что при торговле с конкретным государством все страны, в отношении которых действует режим, пользуются одинаковыми льготами и привилегиями, действуют одинаковые пошлины.

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В марте Washington Post писала, что США могут ввести вторичные санкции против компаний, которые взаимодействуют с попавшими под ограничения российскими предприятиями. Такая мера «сделает Россию радиоактивной» для третьих стран, пояснил один из собеседников газеты.

Власти России называют западные санкции несправедливыми и считают их попыткой изолировать страну.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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