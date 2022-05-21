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Минэкономики назвало четыре аргумента против выхода России из ВТО

Участие в ВТО принесло России немало пользы, нужно оставаться членом этой организации, несмотря на торговые западные санкции, считает глава Минэкономразвития. Так он ответил на инициативу депутатов о выходе из ВТО
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Минэкономразвития считает, что России нужно сохранить участие во Всемирной торговой организации (ВТО) несмотря на западные торговые санкции, которые, по мнению Москвы, идут вразрез с международными правилами торговли.

Письмо с аргументами в пользу членства в ВТО глава Минэкономразвития Максим Решетников отправил 5 мая в ответ на обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова по поводу законопроекта о выходе из ВТО, подготовленного депутатами-коммунистами еще в 2018 году. Письмо есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Авторы законопроекта указывали, что участие России в ВТО не помешало другим странам вводить многочисленные санкции, направленные на прерывание экономических связей. Такое поведение противоречит фундаментальным принципам ВТО, и поэтому России в целях защиты национальных интересов следует из него выйти, говорится в пояснительной записке. «Правила ВТО нанесли России колоссальный вред!» — утверждают коммунисты.

В Минэкономразвития законопроект не поддержали. Решетников привел ряд аргументов, почему выходить из ВТО России не следует, основные из них таковы.

  • ВТО является важным инструментом поддержки российского экспорта, и выход из него создаст риски для бизнеса и граждан.

В настоящее время в ВТО входят 164 члена, в структуре экспорта которых в разных соотношениях присутствует сырье, промышленная и сельскохозяйственная продукция, а также услуги. Российский экспорт развивается по всем этим направлениям, указал Решетников. Более того, ВТО выступает важным инструментом его поддержки, особенно на фоне задачи по переориентации торговых потоков на рынки дружественных или нейтральных стран в условиях санкций. Так как правовой основой отношений с такими странами выступают именно соглашения и правила ВТО, при выходе из него нормальное развитие торговых связей будет невозможным, полагает министр. Это создаст дополнительные риски для российских экспортеров, а также импортеров, производителей и потребителей.

  • Выход из ВТО не уменьшит количество обязательств России, но лишит ее всех прав.
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Право Евразийского экономического союза (ЕАЭС) полностью основано на праве ВТО. Это означает, что после выхода из ВТО Россия продолжит выполнять подавляющее большинство обязательств в сфере торговли товарами, однако полностью лишится прав как член ВТО, отметил министр. Страна, по его словам, будет связана более низкими тарифными обязательствами своих партнеров по ЕАЭС, что повлечет за собой существенные потери для экономики.

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Фото:Sascha Steinach / Global Look Press

  • Потеря членства в ВТО изолирует Россию от разработки новых правил глобальной торговли.

ВТО — единственная многосторонняя организация, в рамках которой разрабатываются международные правила глобальной торговли, и участие России позволяет создать более комфортные условия для деятельности отечественных компаний на внешних рынках. Выход из ВТО приведет к полной изоляции России от этого процесса. Это значит, что новые правила (в том числе в области рыболовства, услуг, инвестиций, торгово-политических аспектов «зеленой» повестки, электронной коммерции, сельского хозяйства и других важных областях), по которым в ВТО уже идут переговоры, будут сформированы без учета российских интересов, предупредил Решетников.

  • Правила ВТО не ограничивают Россию в принятии мер по защите безопасности.

Россия адекватно и своевременно реагирует на иностранные санкции соответствующими контрмерами, а также отстаивает свои торгово-экономические права. Например, Украине в свое время не удалось оспорить российские ограничения в отношении транзита грузов, напомнил Решетников.

«Пытаясь лишить Россию вышеизложенных выгод от членства в ВТО, группа стран-санкционеров предпринимает попытки ограничить участие России в деятельности организации, рассматривая это как один из инструментов обеспечения экономической изоляции российской экономики. Активно противодействуем этим попыткам», — резюмировал министр.

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Фото:David McNew / Getty Images

В середине марта в ВТО сообщили о получении заявления от 14 членов, в котором предлагалось лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле. «Эти члены [ВТО] изложили свое несогласие с конфликтом на Украине и ролью России в нем», — говорилось в сообщении. Ранее статуса наибольшего благоприятствования в торговле Россию решили лишить страны G7. Однако ЕС отмечал, что решил действовать не через повышение тарифов на импорт из России, а через набор санкций, представляющих собой запрет на импорт или экспорт товаров (например, запрет на ввоз российских угля, черных металлов и т. д.).

О том, что России следует актуализировать стратегию участия в ВТО, а также провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, заявил 20 мая президент Владимир Путин.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Инна Сидоркова Инна Сидоркова
Минэкономразвития ВТО санкции импорт экспорт Максим Решетников
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