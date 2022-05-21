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Делегация России покинула встречу министров АТЭС во время выступления США

Глава Минэкономразвития Максим Решетников покинул заседание встречи АТЭС во время выступления представительницы США. Ранее представители Соединенных Штатов, Японии и еще пяти стран пропустили выступление российской стороны
Кэтрин Тай (на экране)
Кэтрин Тай (на экране) (Фото: minec_russia / Telegram)

Делегация России покинула встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке во время выступления представителя США, следует из сообщения в Telegram-канале Минэкономразвития.

Министерство разместило фотографию с пустующим креслом главы Минэкономразвития Максима Решетникова на фоне трансляции доклада представительницы США. «Доклад главы торгового ведомства США Кэтрин Тай на совещании министров торговли АТЭС» — такая запись сопровождает фотографию.

Представители 5 стран покинули саммит АТЭС во время выступления России
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Фото:APEC / Twitter

Позже в разговоре с ТАСС один из участников форума подтвердил, что во время выступления американской делегации россияне покинули зал. Когда слово предоставили другим участникам, российская делегация вернулась на свое место.

Ранее выступление Решетникова пропустили представители Японии, США и еще пяти стран. Об этом сообщил Bangkok Post со ссылкой на источник в правительстве Таиланда.

АТЭС — экономический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, на котором обсуждается сотрудничество в области региональной торговли, либерализации капиталовложений. Он был образован в ноябре 1989 года.

В АТЭС входят: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония. Россия присоединилась к структуре в 1998 году.

Форум АТЭС проходит 21–22 мая в Таиланде. На ноябрь запланирована встреча лидеров стран — членов организации. Bangkok Post отмечает, что пока не известно, посетит ли ее президент России Владимир Путин.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
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