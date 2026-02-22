Индия отложила переговоры о торговой сделке с США из-за пошлин

Нью-Дели и Вашингтон отложили переговоры, которые должны были финализировать рамочное торговое соглашение, для оценки последствий решения Верховного суда США о незаконности пошлин Трампа

Фото: Bikas Das / AP / ТАСС

Индия отложила визит своей делегации в Вашингтон для завершения промежуточной торговой сделки из-за решения Верховного суда США об отмене части введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин, сообщают Bloomberg и NDTV со ссылкой на источники.

Встречи должны были проходить в течение трех дней с 23 февраля. Новая дата будет назначена после того, как обе страны изучат и оценят последствия решения Верховного суда США.

В начале февраля Трамп после разговора с индийским премьер-министром Нарендрой Моди объявил о рамочном торговом соглашении с Нью-Дели, которое подразумевает снижение «взаимных» пошлин для Индии с 25 до 18%.

Взамен Индия обязалась отменить или снизить тарифы на все промышленные товары США и широкий спектр пищевых и сельскохозяйственных американских продуктов. Также Нью-Дели в течение пяти лет намерен закупить американскую продукцию на $500 млрд.

Кроме того, 7 февраля США отменили дополнительные 25-процентные пошлины для Индии, введенные прошлым летом из-за закупок российской нефти. Как утверждал Трамп, Моди пообещал ему, что Индия откажется от них. Позднее президент США уточнил, что Индия продолжит закупать нефть из России, но «совсем немного».

В Москве заявили, что Нью-Дели не сообщал об отказе от закупок нефти. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар 14 февраля заявил, что Нью-Дели сохранит стратегическую автономию в этом вопросе.

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными пошлины, установленные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. В их число входят как «взаимные» пошлины для Индии, так и дополнительные тарифы за закупку ею российской нефти.

Трамп назвал это решение смешным и «позором». В ответ он подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 10% «для всех стран». Как уточнил Белый дом, она должна вступить в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней. Затем президент США решил поднять ставку до 15%.