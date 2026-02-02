 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
0

Трамп снизил пошлины для Индии в обмен на отказ от нефти из России

Сюжет
Торговая война США
Фото: Hari Mahidhar / Shutterstock
Фото: Hari Mahidhar / Shutterstock

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел разговор с премьер-министром Нарендрой Моди, назвав его «одним из моих самых близких друзей и влиятельным и уважаемым лидером своей страны». В беседе они обсуждали в том числе торговлю и прекращение конфликта на Украине.

«Он согласился прекратить закупки российской нефти и закупать гораздо больше в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле. Это поможет ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ВОЙНЕ на Украине, которая идет прямо сейчас, и каждую неделю гибнут тысячи людей! Из чувства дружбы и уважения к премьер-министру Моди и в соответствии с его просьбой мы договорились о торговом соглашении между Соединенными Штатами и Индией, вступающем в силу немедленно, согласно которому Соединенные Штаты будут взимать сниженный взаимный тариф, снизив его с 25% до 18%», — написал американский президент в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, что Индия будет стремиться к снижению «тарифных и нетарифных барьеров» против США до нуля. Также Нью-Дели в рамках сделки купит американских товаров, включая энергетический, угольный и сельскохозяйственный сектора, на сумму свыше $500 млрд.

«Наши замечательные отношения с Индией в будущем станут еще крепче. Премьер-министр Моди и я — два человека, которые ДОБИВАЮТСЯ УСПЕХА, чего нельзя сказать о большинстве», — заключил Трамп.

Накануне глава Белого дома заявил, что, как он надеется, Индия будет закупать нефть у Венесуэлы вместо Ирана. Продажами венесуэльской нефти Вашингтон занимается после операции по захвату и вывозу в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Временным лидером страны после этого стала вице-президент Делси Родригес.

Трамп объявил о сделке с Индией по замещению нефти Ирана
Политика

В августе 2025 года США ввели дополнительные 25-процентные пошлины для Индии, связав это с тем, что страна «в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России». Тогда ставка для Нью-Дели увеличилась до 50%: до этого уже действовали «взаимные пошлины» в 25%.

Индия заявила, что продолжит закупки российской нефти. Они снизились после введения санкций Великобритании и США в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их «дочек» в октябре 2025-го. Индийский министр нефти Хардип Пури в конце января спрогнозировал, что объемы закупок нефти у России продолжат снижаться.

Материал дополняется.

Авторы
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
