Трамп снизил пошлины для Индии в обмен на отказ от нефти из России
Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел разговор с премьер-министром Нарендрой Моди, назвав его «одним из моих самых близких друзей и влиятельным и уважаемым лидером своей страны». В беседе они обсуждали в том числе торговлю и прекращение конфликта на Украине.
«Он согласился прекратить закупки российской нефти и закупать гораздо больше в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле. Это поможет ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ВОЙНЕ на Украине, которая идет прямо сейчас, и каждую неделю гибнут тысячи людей! Из чувства дружбы и уважения к премьер-министру Моди и в соответствии с его просьбой мы договорились о торговом соглашении между Соединенными Штатами и Индией, вступающем в силу немедленно, согласно которому Соединенные Штаты будут взимать сниженный взаимный тариф, снизив его с 25% до 18%», — написал американский президент в своей соцсети Truth Social.
Он добавил, что Индия будет стремиться к снижению «тарифных и нетарифных барьеров» против США до нуля. Также Нью-Дели в рамках сделки купит американских товаров, включая энергетический, угольный и сельскохозяйственный сектора, на сумму свыше $500 млрд.
«Наши замечательные отношения с Индией в будущем станут еще крепче. Премьер-министр Моди и я — два человека, которые ДОБИВАЮТСЯ УСПЕХА, чего нельзя сказать о большинстве», — заключил Трамп.
Накануне глава Белого дома заявил, что, как он надеется, Индия будет закупать нефть у Венесуэлы вместо Ирана. Продажами венесуэльской нефти Вашингтон занимается после операции по захвату и вывозу в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Временным лидером страны после этого стала вице-президент Делси Родригес.
В августе 2025 года США ввели дополнительные 25-процентные пошлины для Индии, связав это с тем, что страна «в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России». Тогда ставка для Нью-Дели увеличилась до 50%: до этого уже действовали «взаимные пошлины» в 25%.
Индия заявила, что продолжит закупки российской нефти. Они снизились после введения санкций Великобритании и США в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их «дочек» в октябре 2025-го. Индийский министр нефти Хардип Пури в конце января спрогнозировал, что объемы закупок нефти у России продолжат снижаться.
Материал дополняется.
