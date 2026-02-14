МИД Индии ответил на вопрос о последствиях отказа от российской нефти

Индия сохранит стратегическую автономию несмотря на обещание прекратить закупки российской нефти. Нефтяные компании страны будут сами оценивать доступность и риски, заявили в МИД страны

Субраманьям Джайшанкар (Фото: dts Nachrichtenagentur / imago-images.de / Global Look Press)

Индия сохранит стратегическую автономию, несмотря на обещание Соединенным Штатам прекратить закупку российской нефти, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на Мюнхенской конференции по безопасности.

Джайшанкара спросили о том, как повлияет торговое соглашение с США на стратегическую автономию Нью-Дели.

«Я думаю, что нефтяные компании в Индии, как и в Европе, и, вероятно, в других частях мира, оценивают доступность, затраты, риски и принимают решения, которые, по их мнению, отвечают их интересам. Поэтому я бы сказал, знаете, у нас есть позиция по этому вопросу», — сказал он и подчеркнул, что Индия очень сильно привязана к стратегическому планированию.

Глава МИД Индии добавил, что сегодня энергетика — это очень сложный рынок и для Нью-Дели важно «определить точки соприкосновения», благодаря которым получится укрепить позиции.

Ранее в этом месяце, 2 февраля, американский лидер Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки нефти у России.

Лидеры договорились о торговом соглашении, согласно которому США отменят в ответ на это ранее введенные пошлины. Меры уже вступили в силу. По словам республиканца, что Индия «взяла на себя обязательство прекратить прямой или косвенный импорт нефти Российской Федерации». Индийский министр нефти Хардип Пури говорил, что объемы закупок нефти у России действительно будут снижаться.

Позднее Трамп уточнил, что Индия продолжает закупать нефть из России, но «совсем немного».

При этом российский посол Денис Алипов на этой неделе сообщил, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Индии и другим партнерам Москвы пытаются запретить покупать российские энергоносители, как и ранее Европе. Он связал это со стремлением США к экономическому доминированию.