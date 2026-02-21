 Перейти к основному контенту
Торговая война США
Трамп назвал смешным решение Верховного суда об отмене пошлин

Сюжет
Торговая война США

Решение Верховного суда США об отмене об отмене значительной части пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, было смешным, а проголосовавшие против метода тарифов должны «стыдиться себя», написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Те члены Верховного суда, которые проголосовали против нашего вполне приемлемого и правильного метода ТАРИФОВ, должны стыдиться себя. Их решение было смешным», — написал президент.

Он добавил, что начался «процесс корректировки» и его администрация сделает все возможное, чтобы получать «даже больше денег», чем раньше.

Трамп подписал указ о пошлине в 10% «для всех стран»
Политика
Дональд Трамп

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными пошлины, установленные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд постановил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения тарифов.

Это решение затронуло значительную часть тарифов администрации Трампа, включая «взаимные» пошлины в отношении большинства стран мира, тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, введенные под предлогом борьбы с контрабандой фентанила, а также «вторичные» пошлины против Индии из-за закупок российской нефти.

В ответ Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 10% «для всех стран». Как уточнил Белый дом, она вступит в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней.

