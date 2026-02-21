Трамп назвал смешным решение Верховного суда об отмене пошлин

Решение Верховного суда США об отмене об отмене значительной части пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, было смешным, а проголосовавшие против метода тарифов должны «стыдиться себя», написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Те члены Верховного суда, которые проголосовали против нашего вполне приемлемого и правильного метода ТАРИФОВ, должны стыдиться себя. Их решение было смешным», — написал президент.

Он добавил, что начался «процесс корректировки» и его администрация сделает все возможное, чтобы получать «даже больше денег», чем раньше.

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными пошлины, установленные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд постановил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения тарифов.

Это решение затронуло значительную часть тарифов администрации Трампа, включая «взаимные» пошлины в отношении большинства стран мира, тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, введенные под предлогом борьбы с контрабандой фентанила, а также «вторичные» пошлины против Индии из-за закупок российской нефти.

В ответ Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 10% «для всех стран». Как уточнил Белый дом, она вступит в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней.