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Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Откажется ли правительство от тезиса «денег нет» для форсирования роста ВВП
Перестановки в финансово-экономическом блоке правительства говорят о смене приоритетов — тема контроля бюджетных трат уступает место стимулированию роста ВВП. Но ждать от кабинета резкого наращивания расходов эксперты не советуют
Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике. Прежний первый вице-премьер Антон Силуанов согласился на формальное понижение, сохранив за собой пост министра финансов.

Белоусов — профессиональный экономист, которого принято относить к дирижистам, то есть к сторонникам активного вмешательства государства в экономику. С фигурой Белоусова связывают идею форсирования национальных проектов, их активного государственного финансирования, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. «Наверное, интенсивность расходования недоисполненных расходов бюджета, которые накопились в районе 1% ВВП, и реализация нацпроектов ускорятся», — предположил он.

В 2019 году федеральный бюджет оказался не исполнен на 5,8%, или более чем на 1,1 трлн руб., что стало максимальным отклонением от планового объема расходов с 2007 года. В том числе по нацпроектам не успели потратить около 150 млрд руб. Новый премьер уже сказал, что работа по нацпроектам будет «форсирована» — задача Белоусова будет заключаться в том, чтобы не позволять Минфину блокировать выделение средств на эти цели (то, что можно было легко сделать, когда должности министра финансов и первого вице-премьера совмещал Силуанов), считает директор по исследованиям Macro-Advisory в Москве Том Эдшед.

Предыдущее правительство ассоциировалось с антикризисной политикой, бюджетной консолидацией, восстановлением резервов и повышением налогов на фоне падения цен на нефть и санкций, а также с непопулярной пенсионной реформой, что отразилось на его рейтингах, отмечает «Ренессанс Капитал». Новый кабинет министров должен будет, наоборот, ассоциироваться с поддержкой экономического роста, реализацией нацпроектов и социальными инициативами из недавнего послания президента Владимира Путина, пишет инвестбанк в обзоре.

Формат нынешнего кабинета подразумевает, что бюджетная политика теперь не является главным приоритетом — больше нет потребности в бюджетной консолидации, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Без структурных изменений

Но экономисты, опрошенные РБК, подчеркивают, что структурных изменений макроэкономической политики от нового правительства ждать не стоит. Пока рано говорить о каком-либо серьезном смягчении бюджетной политики и наращивании бюджетных расходов, считает Долгин. «То, что недотратили, будут более прозрачно и эффективно тратить», — уверен он. Экономист Владимир Миклашевский (председатель Финско-российской торговой ассоциации) считает, что консервативная фискальная политика, основанная на бюджетном правиле, сохранится, но с поправками на рост социальных расходов в соответствии с посланием Путина. По разным оценкам, на реализацию анонсированных мер понадобится дополнительно от 300 до 500 млрд руб. только в 2020 году. Экономист Deutsche Bank Петр Сидоров согласен, что при новом правительстве риск столь значительного недоосвоения бюджетных средств, как в 2019 году, уменьшится, а «Ренессанс Капитал» видит перспективы «ограниченного бюджетного стимулирования».

Изменять конструкцию бюджетного правила (задает предельные расходы бюджета, сверхдоходы от нефти дороже $42,4 за барр. направляются в резервы), чтобы профинансировать дорогостоящие социальные инициативы президента на уровне около 0,5% ВВП в год, вероятно, не понадобится — об этом уже говорил Силуанов. Резервы планируется изыскать в более близком к 100% расходовании заложенных в бюджете ассигнований и перераспределении расходов от менее приоритетных к социальным. Кроме того, можно тратить больше денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках разрешенных законом лимитов (инвестиции ФНБ формально не засчитываются в расходы, а значит не связаны бюджетным правилом. — РБК), рассуждает профессор финансов РЭШ Олег Шибанов.

Премьер Мишустин заявил 16 января, что расходы на все инициативы из послания Путина составят 4 трлн руб. за четыре года, но средства будут перераспределены внутри бюджета (то есть чистого увеличения госрасходов не будет). Но по итогам исполнения бюджета в 2019 году видно, что как раз бюджетный раздел «Социальная политика» оказался исполнен почти на 100%, тогда как, например, по военно-правоохранительному блоку расходов сложилось недоисполнение порядка 6,2% (334 млрд руб.). Остается открытым вопрос, какие ведомства и группы расходов окажутся в проигрыше в результате такого перераспределения.

Минфин усилили, МЭР ослабили

Новым главой Минэкономразвития назначен пермский губернатор Максим Решетников, который до губернаторства пять лет возглавлял департамент экономической политики и развития Москвы. Максим Орешкин, возглавлявший ранее Минэкономразвития, как ожидается, может стать помощником президента по экономике вместо Белоусова (указа о назначениях в администрацию президента пока нет). Решетников — хороший знакомый Орешкина, они близки идейно, сообщал ранее источник, близкий к Минэкономразвития, и решение о назначении Решетникова в Минэкономики, возможно, принималось не без участия Орешкина. 

Новички в правительстве России. Фотогалерея
Фотогалерея 

Несмотря на то, что МЭР передают полномочия упраздненного Министерства по делам Северного Кавказа, аппаратный вес Минэкономики серьезно ослабляется, поскольку у ведомства забирают Росимущество (перешло в подчинение Минфина) и Росреестр (будет подчиняться напрямую правительству). Хотя, по мнению Олега Шибанова, у Минэкономразвития и так очень много разнородных функций, поэтому ослабление нагрузки может стать даже плюсом для Решетникова, не имеющего опыта работы в федеральных структурах.

Росимущество — один из главных администраторов доходов бюджета после Федеральных налоговой и таможенной служб (ФНС и ФТС), и Минфину будет теперь проще проводить политику по централизации дивидендов госкомпаний и, не исключено, более активной приватизации госпредприятий. «Возможно, переход Росимущества в ведение Минфина позволит сконцентрироваться на инвентаризации собственности. Если в предыдущие годы дополнительные доходы бюджета были связаны с повышением собираемости налогов, то теперь ставка будет сделана на повышение эффективности управления госсобственностью», — рассуждает Наталия Орлова.

Лишение Силуанова портфеля первого вице-премьера Орлова не считает понижением, тем более что Минфин укрупнился за счет Росимущества. По ее словам, позиция первого вице-премьера «просто подчеркивала важность бюджетного направления для всего правительства». Новое распределение постов означает, что бюджетная политика отходит на второй план, а на первый выходит стимулирование экономического роста, полагает она. Эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев считает, что изменение статуса Силуанова было предопределено: в совмещении им должностей первого вице-премьера и главы Минфина был изначально заложен конфликт интересов, от него требовалось сочетание несочетаемого — быть одновременно проводником тезиса «Денег нет» и ответственным за расходы на стимулирование экономики, плюс еще и арбитром в межведомственных столкновениях.

Подробнее о других перестановках в правительстве нового премьер-министра Михаила Мишустина читайте в материале РБК

Авторы: Иван Ткачёв, Анна Гальчева
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