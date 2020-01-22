Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Перестановки в финансово-экономическом блоке правительства говорят о смене приоритетов — тема контроля бюджетных трат уступает место стимулированию роста ВВП. Но ждать от кабинета резкого наращивания расходов эксперты не советуют

Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике. Прежний первый вице-премьер Антон Силуанов согласился на формальное понижение, сохранив за собой пост министра финансов.

Белоусов — профессиональный экономист, которого принято относить к дирижистам, то есть к сторонникам активного вмешательства государства в экономику. С фигурой Белоусова связывают идею форсирования национальных проектов, их активного государственного финансирования, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. «Наверное, интенсивность расходования недоисполненных расходов бюджета, которые накопились в районе 1% ВВП, и реализация нацпроектов ускорятся», — предположил он.

В 2019 году федеральный бюджет оказался не исполнен на 5,8%, или более чем на 1,1 трлн руб., что стало максимальным отклонением от планового объема расходов с 2007 года. В том числе по нацпроектам не успели потратить около 150 млрд руб. Новый премьер уже сказал, что работа по нацпроектам будет «форсирована» — задача Белоусова будет заключаться в том, чтобы не позволять Минфину блокировать выделение средств на эти цели (то, что можно было легко сделать, когда должности министра финансов и первого вице-премьера совмещал Силуанов), считает директор по исследованиям Macro-Advisory в Москве Том Эдшед.

Предыдущее правительство ассоциировалось с антикризисной политикой, бюджетной консолидацией, восстановлением резервов и повышением налогов на фоне падения цен на нефть и санкций, а также с непопулярной пенсионной реформой, что отразилось на его рейтингах, отмечает «Ренессанс Капитал». Новый кабинет министров должен будет, наоборот, ассоциироваться с поддержкой экономического роста, реализацией нацпроектов и социальными инициативами из недавнего послания президента Владимира Путина, пишет инвестбанк в обзоре.

Формат нынешнего кабинета подразумевает, что бюджетная политика теперь не является главным приоритетом — больше нет потребности в бюджетной консолидации, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.