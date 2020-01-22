Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Без структурных изменений
Но экономисты, опрошенные РБК, подчеркивают, что структурных изменений макроэкономической политики от нового правительства ждать не стоит. Пока рано говорить о каком-либо серьезном смягчении бюджетной политики и наращивании бюджетных расходов, считает Долгин. «То, что недотратили, будут более прозрачно и эффективно тратить», — уверен он. Экономист Владимир Миклашевский (председатель Финско-российской торговой ассоциации) считает, что консервативная фискальная политика, основанная на бюджетном правиле, сохранится, но с поправками на рост социальных расходов в соответствии с посланием Путина. По разным оценкам, на реализацию анонсированных мер понадобится дополнительно от 300 до 500 млрд руб. только в 2020 году. Экономист Deutsche Bank Петр Сидоров согласен, что при новом правительстве риск столь значительного недоосвоения бюджетных средств, как в 2019 году, уменьшится, а «Ренессанс Капитал» видит перспективы «ограниченного бюджетного стимулирования».
Изменять конструкцию бюджетного правила (задает предельные расходы бюджета, сверхдоходы от нефти дороже $42,4 за барр. направляются в резервы), чтобы профинансировать дорогостоящие социальные инициативы президента на уровне около 0,5% ВВП в год, вероятно, не понадобится — об этом уже говорил Силуанов. Резервы планируется изыскать в более близком к 100% расходовании заложенных в бюджете ассигнований и перераспределении расходов от менее приоритетных к социальным. Кроме того, можно тратить больше денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках разрешенных законом лимитов (инвестиции ФНБ формально не засчитываются в расходы, а значит не связаны бюджетным правилом. — РБК), рассуждает профессор финансов РЭШ Олег Шибанов.
Премьер Мишустин заявил 16 января, что расходы на все инициативы из послания Путина составят 4 трлн руб. за четыре года, но средства будут перераспределены внутри бюджета (то есть чистого увеличения госрасходов не будет). Но по итогам исполнения бюджета в 2019 году видно, что как раз бюджетный раздел «Социальная политика» оказался исполнен почти на 100%, тогда как, например, по военно-правоохранительному блоку расходов сложилось недоисполнение порядка 6,2% (334 млрд руб.). Остается открытым вопрос, какие ведомства и группы расходов окажутся в проигрыше в результате такого перераспределения.
Минфин усилили, МЭР ослабили
Новым главой Минэкономразвития назначен пермский губернатор Максим Решетников, который до губернаторства пять лет возглавлял департамент экономической политики и развития Москвы. Максим Орешкин, возглавлявший ранее Минэкономразвития, как ожидается, может стать помощником президента по экономике вместо Белоусова (указа о назначениях в администрацию президента пока нет). Решетников — хороший знакомый Орешкина, они близки идейно, сообщал ранее источник, близкий к Минэкономразвития, и решение о назначении Решетникова в Минэкономики, возможно, принималось не без участия Орешкина.
Несмотря на то, что МЭР передают полномочия упраздненного Министерства по делам Северного Кавказа, аппаратный вес Минэкономики серьезно ослабляется, поскольку у ведомства забирают Росимущество (перешло в подчинение Минфина) и Росреестр (будет подчиняться напрямую правительству). Хотя, по мнению Олега Шибанова, у Минэкономразвития и так очень много разнородных функций, поэтому ослабление нагрузки может стать даже плюсом для Решетникова, не имеющего опыта работы в федеральных структурах.
Росимущество — один из главных администраторов доходов бюджета после Федеральных налоговой и таможенной служб (ФНС и ФТС), и Минфину будет теперь проще проводить политику по централизации дивидендов госкомпаний и, не исключено, более активной приватизации госпредприятий. «Возможно, переход Росимущества в ведение Минфина позволит сконцентрироваться на инвентаризации собственности. Если в предыдущие годы дополнительные доходы бюджета были связаны с повышением собираемости налогов, то теперь ставка будет сделана на повышение эффективности управления госсобственностью», — рассуждает Наталия Орлова.
Лишение Силуанова портфеля первого вице-премьера Орлова не считает понижением, тем более что Минфин укрупнился за счет Росимущества. По ее словам, позиция первого вице-премьера «просто подчеркивала важность бюджетного направления для всего правительства». Новое распределение постов означает, что бюджетная политика отходит на второй план, а на первый выходит стимулирование экономического роста, полагает она. Эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев считает, что изменение статуса Силуанова было предопределено: в совмещении им должностей первого вице-премьера и главы Минфина был изначально заложен конфликт интересов, от него требовалось сочетание несочетаемого — быть одновременно проводником тезиса «Денег нет» и ответственным за расходы на стимулирование экономики, плюс еще и арбитром в межведомственных столкновениях.
Подробнее о других перестановках в правительстве нового премьер-министра Михаила Мишустина читайте в материале РБК.