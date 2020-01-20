Бюджет не потратил рекордную долю средств с 2007 года

Расходы федерального бюджета в 2019 года оказались исполнены только на 94,2% от уточненного плана — хуже показатель неисполнения был только в 2007 году. Неосвоенными остались 1,1 трлн руб., сообщил Минфин

По итогам 2019 года федеральный бюджет потратил 18,22 трлн руб. вместо планировавшихся 19,34 трлн — уровень неисполнения составил 5,8%, или более 1,1 трлн руб., сообщил Минфин России в отчете о предварительной оценке исполнения бюджета за прошлый год.

Доля неизрасходованных средств определяется в процентах от так называемой сводной бюджетной росписи с учетом всех ее изменений в 2019 году.

Для сравнения, в 2018 году неисполнение по расходам составило 4,4%. Показатель 2019 года стал крупнейшим с 2007 года, когда неосвоенными остались 9,2% бюджета, следует из данных Счетной палаты, изученных РБК.

Тем не менее рост бюджетных расходов в реальном выражении (в постоянных ценах 2018 года) все равно составил 3,9% по сравнению с 2018 годом — последним в цикле бюджетной консолидации, следует из расчетов РБК.