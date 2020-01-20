Бюджет не потратил рекордную долю средств с 2007 года

О том, что уровень неисполнения расходов в 2019 году составит 1 трлн руб., предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ноябре. «Что-то многовато», — ответил на это президент Владимир Путин. Кудрин связывал большой объем неистраченных средств со слабым качеством государственного управления и бюрократизированностью некоторых процедур.
В частности, федеральный бюджет в 2019 году не успел освоить 8,6% средств, заложенных на реализацию национальных проектов, или 150 млрд руб., написал РБК на прошлой неделе. Но дело не только и не столько в нацпроектах — за их пределами правительство не смогло израсходовать около 965 млрд руб.
- Около 334 млрд руб. из этой суммы приходится на экономию по силовым разделам: национальная оборона и национальная безопасность. В том числе Минобороны не потратило почти 15% бюджета (или 53 млрд руб.), выделенного на прикладные военные исследования, следует из данных Минфина.
- Бюджет не освоил более 94 млрд руб. по непрозрачному подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности», ассигнования которого в основном засекречены.
- По разделу «Национальная экономика» оказались неистраченными почти 50% расходов (36 млрд руб.) в категории «Исследование и использование космического пространства».
Разделы «Образование» и «Здравоохранение» оказались в сумме профинансированы на 94,3% от уточненного плана. Но раздел «Социальная политика» — крупнейший в бюджете, на который приходится около 27% суммарных расходов, был исполнен с минимальными отклонениями от плана, почти на 100%.
Общие доходы федерального бюджета превысили на 1,1% показатель, заложенный в законе о бюджете, достигнув почти 20,2 трлн руб. В результате бюджетный профицит составил почти 2 трлн руб., или 1,8% оценочного ВВП за 2019 год.
Доля нефтегазовых доходов составила 39%, вернувшись на уровень 2017 года после скачка до 46% в 2018 году. Дополнительные нефтегазовые доходы (сверх базовой цены нефти $41,6 за барр.) составили за год около 3 трлн руб., а объем покупок валюты на эти сверхдоходы — $45,4 млрд.
Доля доходов по линии Федеральной налоговой службы, бывший глава которой Михаил Мишустин недавно возглавил правительство, продолжила рост и достигла почти 63% (в 2018 году было 61,3%).