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Экономика ,  
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Максим Орешкин не войдет в новое правительство

Кандидатом на пост министра экономического развития в правительстве Михаила Мишустина стал губернатор Пермского края Максим Решетников, сообщили два источника РБК, близких к правительству
Максим Орешкин (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

И.о. министра экономического развития Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства, сообщил РБК источник, близкий к Минэкономразвития. Он может стать новым помощником президента Владимира Путина по экономике, писал Bloomberg со ссылкой на два источника и подтвердил собеседник РБК.

Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 года возглавляющий Пермский край, сообщили РБК два источника, близких к правительству. Его кандидатура обсуждалась, отметил собеседник, близкий к министерству.

Орешкин и Решетников в хороших отношениях, отмечает источник РБК. «Они друзья по работе», — замечает он.

Министр экономического развития в передаче «Диалог» на телеканале «Россия 24» говорил главе Пермского края, что его не любят в правительстве, так как он заставляет другие министерства выходить из зоны комфорта. В свою очередь Решетников пошутил, что не знает ни одного министра экономики, которого бы любили. Орешкин добавил, что Минэкономразвития должно быть «занозой у всех министерств».

Максим Орешкин возглавил Минэкономразвития в ноябре 2016 года после увольнения Алексея Улюкаева в связи с утратой доверия. На должности помощника Путина Орешкин (которого Bloomberg называл «новым фаворитом» президента) может влиять на президентские решения в области экономической политики, тогда как на посту министра Орешкин часто не мог оказать решающего влияния из-за фактора Минфина, который доминировал при определении фискально-макроэкономического курса и, например, из-за споров с ЦБ, которые Орешкин вел в этом году. Одной из самых ярких публичных дискуссий между министром и ЦБ стали разногласия о роли потребительского кредитования в экономике.

С 2000 года Максим Решетников работал в администрации Пермского края, а в 2010-м перешел в аппарат мэра Москвы Сергея Собянина. С 2012 по 2017 год Решетников занимал должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города. В 2018 году он был участником второго потока «школы губернаторов» РАНХиГС и администрации президента.

РБК направил запрос представителю Минэкономразвития и в пресс-службу губернатора Пермского края.

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв
При участии: Елизавета Антонова, Евгения Кузнецова
Теги: Минэкономразвития РФ
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