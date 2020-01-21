Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа

Теперь его функции будет выполнять Минэкономразвития. При этом из-под контроля МЭР вышли Росреестр и Росимущество

Вход в здание Министерства РФ по делам Северного Кавказа (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Президент России упразднил Министерство по делам Северного Кавказа. Его функции передали Министерству экономического развития. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В указе отмечается, что Минэкономразвития является правопреемником Министерства по делам Северного Кавказа по обстоятельствам, включая те, которые возникли в результате судебных решений. О каких решениях идет речь, в документе не уточняется.

Также этим указом Путин передал руководство деятельностью Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) правительству, а руководить деятельностью Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) отныне будет Министерство финансов.

До этого Росреестр и Росимущество были подведомственны Минэкономразвития, а Росздравнадзор и ФМБА — Минздраву.