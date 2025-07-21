Reuters написал о минимальном влиянии санкций ЕС на экспорт нефти Россией

18-й пакет санкций ЕС, вероятно, окажет минимальное влияние на поставки российской нефти, ведь снижение цен на фьючерсы продолжается, пишет Reuters. В Кремле заявили, что у России выработался иммунитет к санкциям

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Новые санкции Евросоюза, призванные создать помехи для экспорта нефти из России, окажут минимальное влияние на поставки. Это показывает и продолжающееся снижение мировых цен на этот вид сырья, пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 20 центов, или на 0,3%, до 69,08 доллара за баррель к 14:00 мск, уточняет агентство. В пятницу 18 июля также наблюдалось снижение на 0,35%. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевели на шесть центов, или на 0,1%, до $67,28 за баррель. 18 июля цена снизилась на 0,3%.

В тот день Евросоюз одобрил 18-й пакет антироссийских санкций. Они вступили в силу в ночь на 19 июля. В частности, пакет вводит новый потолок цен на российскую нефть — $47,6 за баррель вместо прежних $60.

«Последний пакет санкций ЕС не обязательно изменит нефтяной баланс. Именно поэтому рынок не так сильно реагирует», — заявил Reuters эксперт британской трейдинговой компании Onyx Capital Group Гарри Чилигирян.

Под санкции ЕС попала в том числе индийская Nayara Energy. Она владеет НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн т топлива в год, глубоководным портом, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и одной из крупнейших в Индии розничных сетей АЗС. Долю в Nayara Energy имеет в том числе российская «Роснефть». Reuters называет эту индийскую компанию экспортером нефтепродуктов, полученных из российской сырой нефти.

В Кремле, комментируя новые ограничения, заявили, что за три года Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций, и у нее выработался к ним иммунитет. Москва продолжает считать санкции западных стран незаконными.

Однако на нефтяном рынке существует неопределенность из-за перспективы введения Соединенными Штатами пошлин против покупателей российской нефти, пишет Reuters. Сенатор Линдси Грэм подтвердил, что президент США Дональд Трамп намерен ввести для них тарифы в размере 100%. Республиканец пригрозил Москве ввести вторичные пошлины через 50 дней после 14 июля, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

Кремль назвал заявления Трампа весьма серьезными, отметив, что их нужно проанализировать.