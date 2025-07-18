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Военная операция на Украине ,  
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ЕС введет ограничения против еще 22 российских банков

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Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Евросоюз в рамках «одного из самых жестких» пакетов санкций против России введет ограничения в отношении 22 российских банков. Также будет снижен потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций в отношении России расширит ограничения в отношении российских банков, запретив транзакции для еще 22 кредитных организаций, сообщил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

«18-й пакет санкций получил зеленый свет. Европа наносит еще один санкционный удар, который Россия не сможет игнорировать, — удар по самому сердцу ее военной экономики», — написал Будрис на своей странице в соцсети Х. Какие банки попадут под ограничения, министр не уточнил.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что в рамках нового пакета санкций стран Евросоюза запрет на проведение транзакций будет применяться вместо отключения российских банков от международной платежной системы SWIFT. Он также подтвердил, что страны ЕС согласовали снижение потолка цен на российскую нефть с $60 (действует с 2022 года) до $47,6 за баррель.

Кроме того, 18-й пакет санкций предусматривает запрет на импорт в третьи страны нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти, и возможные сделки с газопроводами «Северный поток-1» и «Северный поток-2». «То есть все товары и услуги, связанные со строительством, обслуживанием, эксплуатацией или управлением этими трубопроводами, теперь запрещены», — заявил Цахкна и добавил, что таким образом ЕС планирует полностью предотвратить возобновление поставок по этому маршруту.

ЕС согласовал «один из самых жестких» пакетов санкций против России
Политика
Фото:Алексей Витвицкий / РИА Новости

В санкционный список, по словам Цахкны, также добавлены физлица и компании российского военно-промышленного комплекса. По информации источников портала Euractiv, ограничения затронут не только российские, но и иностранные компании: в список вошли 11 организаций, зарегистрированных в Китае, Гонконге и Турции.

О том, что постпреды стран ЕС согласовали «один из самых жестких» пакетов антироссийских санкций, ранее сегодня объявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она заявила, что под ограничения попадут 105 танкеров так называемого теневого флота, а также нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии и китайские банки.

Россия считает санкции незаконными. В Кремле заявляли, что ограничения в первую очередь бьют по Европе. Президент Владимир Путин называл отмену санкций одним из условий мирного урегулирования конфликта на Украине.

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Милена Костерева Милена Костерева
Евросоюз Россия Украина санкции Банки SWIFT
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