Песков на 18-й пакет санкций Евросоюза ответил словом «иммунитет»

Виды Москвы (Фото: Андрей Любимов / РБК)

За три года Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций, хотя и считает подобные односторонние ограничения незаконными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы выступаем против них (санкций. — РБК). Но вместе с тем, конечно же, мы уже от санкций обрели определенный иммунитет. Мы адаптировались к жизни в условиях санкций», — отметил Песков, комментируя одобрение ЕС 18-го пакета санкций против России.

По словам пресс-секретаря, властям следует проанализировать новый пакет, чтобы минимизировать его последствия для российской экономики.

Новые санкции Песков назвал «обоюдоострым оружием» и заявил, что «каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются».

Постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России 18 июля. Ограничения коснутся газопроводов «Северный поток», а также 105 танкеров так называемого теневого флота, которые Брюссель связывает с поставками российской нефти. Под санкции также попадет нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии.

«Мы усилим давление на российскую военную промышленность и китайские банки, которые позволяют обходить санкции, а также блокируем экспорт технологий, используемых для беспилотников», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.