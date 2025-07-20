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Война санкций ,  
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«Роснефть» ответила на санкции ЕС против НПЗ Nayara Energy

«Роснефть» назвала санкции ЕС против НПЗ Nayara Energy необоснованными
Сюжет
Война санкций
«Роснефть» не является контролирующим акционером Nayara Energy, санкции против индийского НПЗ необоснованны и надуманны, заявили в компании
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Роснефть» в связи с санкциями ЕС в отношении НПЗ Nayara Energy заявила, что не является контролирующим акционером Nayara Energy, ее доля в уставном капитале предприятия не превышает 50%. Санкции компания назвала «необоснованными и незаконными», а основания для них — «надуманными и ложными».

По состоянию на декабрь 2021 года «Роснефти» принадлежало 49,13% акций индийской компании Nayara Energy. Последняя владеет НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн т в год, глубоководным портом, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и одной из крупнейших в Индии розничных сетей АЗС.

«Nayara Energy — индийское юридическое лицо, экономическая деятельность которого направлена на развитие актива. Налогообложение предприятия осуществляется полностью в Индии», — говорится в заявлении «Роснефти».

Там подчеркнули, что акционеры НПЗ ни разу не получали дивиденды, а прибыль направлялась исключительно на развитие нефтепереработки и нефтехимии, а также розничной сети компании в Индии. Nayara Energy является стратегически важным активом индийской энергетики, санкции против этого предприятия «прямо угрожают» энергетической безопасности страны и негативно скажутся на индийской экономике, добавили в компании.

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Фото:Aristidis Vafeiadakis / Zuma / ТАСС

«Роснефть» расценивает действия Брюсселя как «часть деструктивной политики ЕС, направленной на дестабилизацию глобальных энергорынков», а ограничения в отношении Nayara Energy — как очередной пример недобросовестной конкуренции со стороны Евросоюза.

«Рассчитываем, что Nayara Energy предпримет меры по защите законных интересов своих акционеров и потребителей, которые будут поддержаны правительствами России и Индии», — добавили в компании.

Nayara Energy Limited (ранее называлась Essar Oil Limited) была приобретена «Роснефтью» совместно с Trafigura и UCP в 2016 году у Essar Energy Holdings.

В январе 2023 года Trafigura Group сообщила, что продала 24,5% в Nayara Energy компании Hara Capital (входит в Mareterra Group Holding).

18 июля ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России. Одной из компаний, которых коснулись ограничения, стала Nayara Eenrgy. ЕС в рамках санкций также запретил все операции с 22 российскими банками, ограничил прямое и косвенное использование трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», снизил потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель. Кроме того, под ограничения попали еще 105 танкеров.

Москва считает санкции незаконными. «Мы многому научились, у нас есть изрядный опыт на этой стезе, и мы его будем всемерно применять», — заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в июле.

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Роснефть санкции против России НПЗ Индия ЕС
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