«Роснефть» ответила на санкции ЕС против НПЗ Nayara Energy

«Роснефть» не является контролирующим акционером Nayara Energy, санкции против индийского НПЗ необоснованны и надуманны, заявили в компании

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«Роснефть» в связи с санкциями ЕС в отношении НПЗ Nayara Energy заявила, что не является контролирующим акционером Nayara Energy, ее доля в уставном капитале предприятия не превышает 50%. Санкции компания назвала «необоснованными и незаконными», а основания для них — «надуманными и ложными».

По состоянию на декабрь 2021 года «Роснефти» принадлежало 49,13% акций индийской компании Nayara Energy. Последняя владеет НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн т в год, глубоководным портом, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и одной из крупнейших в Индии розничных сетей АЗС.

«Nayara Energy — индийское юридическое лицо, экономическая деятельность которого направлена на развитие актива. Налогообложение предприятия осуществляется полностью в Индии», — говорится в заявлении «Роснефти».

Там подчеркнули, что акционеры НПЗ ни разу не получали дивиденды, а прибыль направлялась исключительно на развитие нефтепереработки и нефтехимии, а также розничной сети компании в Индии. Nayara Energy является стратегически важным активом индийской энергетики, санкции против этого предприятия «прямо угрожают» энергетической безопасности страны и негативно скажутся на индийской экономике, добавили в компании.

«Роснефть» расценивает действия Брюсселя как «часть деструктивной политики ЕС, направленной на дестабилизацию глобальных энергорынков», а ограничения в отношении Nayara Energy — как очередной пример недобросовестной конкуренции со стороны Евросоюза.

«Рассчитываем, что Nayara Energy предпримет меры по защите законных интересов своих акционеров и потребителей, которые будут поддержаны правительствами России и Индии», — добавили в компании.

Nayara Energy Limited (ранее называлась Essar Oil Limited) была приобретена «Роснефтью» совместно с Trafigura и UCP в 2016 году у Essar Energy Holdings. В январе 2023 года Trafigura Group сообщила, что продала 24,5% в Nayara Energy компании Hara Capital (входит в Mareterra Group Holding).

18 июля ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России. Одной из компаний, которых коснулись ограничения, стала Nayara Eenrgy. ЕС в рамках санкций также запретил все операции с 22 российскими банками, ограничил прямое и косвенное использование трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», снизил потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель. Кроме того, под ограничения попали еще 105 танкеров.

Москва считает санкции незаконными. «Мы многому научились, у нас есть изрядный опыт на этой стезе, и мы его будем всемерно применять», — заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в июле.