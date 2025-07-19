ЕС ввел санкции против Т-Банка, «Сургутнефтегазбанка» и Шахназарова
Новый, 18 по счету пакет санкций ЕС против России вступил в силу, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоююза.
Пакет вступил в силу с момента опубликования документа в официальном журнале ЕС.
Санкции введены против 22 российских банков, в том числе:
- Т-банка;
- Банка «Санкт-Петербург»;
- Банка Дом.РФ;
- «Яндекс-банка»;
- Ozon Банка;
- «Сургутнефтегазбанка»;
- Банка «Финам» и других.
Также под ограничения попали российский режиссер Карен Шахназаров, ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова и экс-гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.
Всего в списке 14 физлиц, среди них — граждане Китая, Индии и Ирана.
В санкционный список попали 105 танкеров: доступ в порты ЕС им будет закрыт. Также этим судам запрещено оказывать услуги.
Под ограничения попали 23 российские компании, в том числе Новосибирский завод имени Коминтерна, НИИ полупроводниковых приборов, НИИ современных телекоммуникационных технологий из Смоленска, Завод спецоборудования из Подмосковья и «Научно-производственное предприятие «Рубин».
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