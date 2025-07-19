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Политика ,  
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ЕС ввел санкции против Т-Банка, «Сургутнефтегазбанка» и Шахназарова

18-й пакет санкций ЕС против России вступил в силу

Новый, 18 по счету пакет санкций ЕС против России вступил в силу, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоююза.

Пакет вступил в силу с момента опубликования документа в официальном журнале ЕС.

Санкции введены против 22 российских банков, в том числе:

  • Т-банка;
  • Банка «Санкт-Петербург»;
  • Банка Дом.РФ;
  • «Яндекс-банка»;
  • Ozon Банка;
  • «Сургутнефтегазбанка»;
  • Банка «Финам» и других.

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Фото:Aristidis Vafeiadakis / Zuma / ТАСС

Также под ограничения попали российский режиссер Карен Шахназаров, ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова и экс-гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Всего в списке 14 физлиц, среди них — граждане Китая, Индии и Ирана.

В санкционный список попали 105 танкеров: доступ в порты ЕС им будет закрыт. Также этим судам запрещено оказывать услуги.

Под ограничения попали 23 российские компании, в том числе Новосибирский завод имени Коминтерна, НИИ полупроводниковых приборов, НИИ современных телекоммуникационных технологий из Смоленска, Завод спецоборудования из Подмосковья и «Научно-производственное предприятие «Рубин».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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