18-й пакет санкций ЕС против России вступил в силу

ЕС ввел санкции против Т-Банка, «Сургутнефтегазбанка» и Шахназарова

Новый, 18 по счету пакет санкций ЕС против России вступил в силу, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоююза.

Пакет вступил в силу с момента опубликования документа в официальном журнале ЕС.

Санкции введены против 22 российских банков, в том числе:

Т-банка;

Банка «Санкт-Петербург»;

Банка Дом.РФ;

«Яндекс-банка»;

Ozon Банка;

«Сургутнефтегазбанка»;

Банка «Финам» и других.

Также под ограничения попали российский режиссер Карен Шахназаров, ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова и экс-гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Всего в списке 14 физлиц, среди них — граждане Китая, Индии и Ирана.

В санкционный список попали 105 танкеров: доступ в порты ЕС им будет закрыт. Также этим судам запрещено оказывать услуги.

Под ограничения попали 23 российские компании, в том числе Новосибирский завод имени Коминтерна, НИИ полупроводниковых приборов, НИИ современных телекоммуникационных технологий из Смоленска, Завод спецоборудования из Подмосковья и «Научно-производственное предприятие «Рубин».

Материал дополняется