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Оценка экономического кризиса у россиян не достигла рекорда 2016 года

Тогда об этом говорили больше двух третей россиян, сейчас — только 60%. Большинство жителей России видят проявление кризиса в росте цен на товары и услуги, сокращении зарплат, росте безработицы и девальвации рубля
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Большинство россиян (60%) заявили о том, что страна находится в экономическом кризисе. За последние пять лет лишь в 2016 году этот показатель был выше — 71%. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир» (есть у РБК).

Согласно его результатам, число людей, которые заявляют о том, что Россия находится в экономическом кризисе, продолжает расти с 2017 года — тогда об этом заявляли 40% респондентов. В 2019-м об этом сказал 51% опрошенных.

Треть россиян (33%) считает, что в стране есть «некоторые проблемы экономического характера». Доля подобных ответов, наоборот, снижается. Так, в 2017 году она равнялась 46%, в 2019 — уже 38%.

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Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

О том, что в стране все хорошо и никаких экономических проблем нет, заявили лишь 2% респондентов. Это один самых низких показателей за все время наблюдения, утверждают исследователи. «Чаще других об этом заявляли россияне в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 5% затруднились с ответом на вопрос», — сообщает «Ромир».

Отвечая на вопрос, в чем конкретно выражается кризис, подавляющее большинство россиян (80%) отметили рост цен на товары и услуги наряду с инфляцией. Этот показатель оказался таким же, как и в предыдущих исследованиях.

60% заявили о сокращениях персонала на предприятиях и росте безработицы, что в два раза больше, чем в прошлом году (32%). Помимо этого, 54% отметили сокращение заработных плат.

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Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

О девальвации рубля сказали 43% опрошенных, еще 32% сообщили о трудностях с выплатой кредитов. В этом вопросе исследователи отмечают сильный рост за весь период наблюдений.

Реже всего россияне заявляли о напряженной международной обстановке как о проявлении кризиса (29%). «В целом, мы отмечаем рост всех проявлений кризиса по сравнению с предыдущими годами», — сообщили в «Ромир».

Согласно данным Росстата за май, показатели этого месяца стали хуже апреля по части экономической статистики. В частности, падение грузооборота транспорта ускорилось по сравнению с апрелем (сокращение в мае на 9,5% после 5,8% в апреле в годовом выражении), объем платных услуг населению резко падал второй месяц подряд (в мае 39,5% год к году после обвала на 37,9% в апреле), а безработица продолжила расти, поднявшись до максимума за восемь лет. Кроме того, реальные зарплаты в апреле сократились впервые с июля 2016 года — на 2%.

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

По прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой уровень безработицы в 2020 году составит 5,7% экономически активного населения после 4,6% в 2019 году. Кроме того, ведомство пересмотрело оценку падения ВВП России в 2020 году с 5 до 4,8%. Восстановительный рост экономики, согласно обновленным параметрам макропрогноза, будет быстрее: темпы роста ВВП в 2021 году ожидаются на уровне 3,2 вместо 2,8% по предыдущей оценке.

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год. В организации считают, что ВВП страны сократится на 6,6% против оценки в 5,5%, которую МВФ озвучивал в апреле. Экономический спад в России в МВФ объясняют кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса, а также снижением ожидаемых нефтяных доходов из-за обвала цен.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял о том, что экономика России находится в застое, так как определенные шаги по ее развитию не предпринимаются. Он отметил, что «если сбудется официальный прогноз этого года и мы упадем около 5% ВВП», средний темп роста экономики страны за последнее десятилетие составит всего 1%. «Это очень мало, это исторически мало», — заметил он.

Авторы: Михаил Юшков, Ирина Парфентьева
Теги: экономический кризис, опрос, «Ромир»
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