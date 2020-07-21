Оценка экономического кризиса у россиян не достигла рекорда 2016 года

Тогда об этом говорили больше двух третей россиян, сейчас — только 60%. Большинство жителей России видят проявление кризиса в росте цен на товары и услуги, сокращении зарплат, росте безработицы и девальвации рубля

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Большинство россиян (60%) заявили о том, что страна находится в экономическом кризисе. За последние пять лет лишь в 2016 году этот показатель был выше — 71%. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир» (есть у РБК).

Согласно его результатам, число людей, которые заявляют о том, что Россия находится в экономическом кризисе, продолжает расти с 2017 года — тогда об этом заявляли 40% респондентов. В 2019-м об этом сказал 51% опрошенных.

Треть россиян (33%) считает, что в стране есть «некоторые проблемы экономического характера». Доля подобных ответов, наоборот, снижается. Так, в 2017 году она равнялась 46%, в 2019 — уже 38%.

О том, что в стране все хорошо и никаких экономических проблем нет, заявили лишь 2% респондентов. Это один самых низких показателей за все время наблюдения, утверждают исследователи. «Чаще других об этом заявляли россияне в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 5% затруднились с ответом на вопрос», — сообщает «Ромир».