Кудрин заявил о застое в экономике России

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что экономика России находится в застое, так как определенные шаги по ее развитию не предпринимаются. Об этом он сказал во время лекции для выпускников Российской экономической школы (РЭШ), трансляция велась в YouTube-канале учебного заведения.

Кудрин отметил, что «если сбудется официальный прогноз этого года и мы упадем около 5% ВВП», средний темп роста экономики страны за последнее десятилетие составит всего 1%. «Это очень мало, это исторически мало», — признал председатель Счетной палаты.

При этом он подчеркнул, что экономика России может давать прирост и 3% и 5%. «<...> у нас есть большие резервы, поэтому это наверное неплохо, когда есть чем заниматься, но поскольку нам сейчас придется уходить более решительно от нефтяной зависимости, то вложения в человеческий капитал — в образование, науку и новации — нам нужны существенно больше», — сказал Кудрин.

По его словам, вложения в эти сектора должны увеличиться примерно на 1% ВВП в ближайшие два-три года, также на 1% ВВП больше необходимо вкладывать в здравоохранение.

Кудрин также отметил необходимость реформы государственного управления, поскольку его качество «очень низкое». По словам председателя Счетной палаты, нужно сосредоточить усилия, в том числе, в сфере подготовки и мотивации кадров.