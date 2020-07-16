Аналитики оценили сроки выхода экономики России из кризиса в четыре года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro «Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни РБК Pro Почему ваш директор по маркетингу долго не проработает РБК Pro Недооцененный экспорт: что имеет смысл продавать за рубеж РБК Pro «Бонусы как наркотик»: Дэниел Пинк — о пагубных поощрениях в компании Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,43) Инвестиции, 12:31
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 81,23 (+0,39) Инвестиции, 12:31
«Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27 Крипто, 13:37 В Совфеде отреагировали на инициативу о штрафах за шум до 50 тыс. руб. Общество, 13:34 Спорт, выгорание и душа: совладелец Project 3,14 — о комфорте в жизни РБК Стиль и Поклонная 9, 13:31 Инвесторы оценили HeadHunter в $1 млрд Технологии и медиа, 13:12 Песков счел не вопросом Кремля ситуацию со счетами жены замглавы Минфина Общество, 13:09 Forbes назвал самого разбогатевшего в пандемию российского миллиардера Бизнес, 13:05 Новый Volkswagen Polo для России: впечатления и подробности Авто, 13:01 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест РБК и #CloudMTS, 12:53 Адвокат заявил о неодобрении Фургалом массовых акций в Хабаровске Общество, 12:53 Белоруссия закупила у США вторую партию нефти Экономика, 12:49 «Не суйтесь, утонете». Как водители пережили наводнение в Иркутске Авто, 12:45 СК попросил арестовать еще четверых фигурантов дела о торговле младенцами Общество, 12:42 Хакеры сообщили СМИ детали взлома аккаунтов в Twitter Технологии и медиа, 12:42 ЦСКА арендовал у «Эдмонтона» хоккеиста Саморукова Спорт, 12:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

Аналитики оценили сроки выхода экономики России из кризиса в четыре года

На уровень 2019 года, согласно прогнозу EIU, большинство стран G7 — США, Канада, Германия и Франция — вернутся уже в 2022 году, а Россия — не раньше 2024 года
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Мировая экономика не сможет вернуться к показателям, достигнутым до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, раньше 2022 года, при этом многим странам времени для восстановления потребуется существенно больше. К такому выводу пришли эксперты Economist Intelligence Unit (EIU, исследовательское и аналитическое подразделение Economist Group).

В исследовании EIU прогнозируется, что уже по итогам третьего квартала нынешнего года страны G7 начнут отчитываться о росте экономики темпами, превышающими (в квартальном исчислении) 10%. Однако эксперты EIU отмечают, что столь высокие темпы будут связаны в первую очередь с обвалом экономик во втором квартале и, соответственно, низкой базой для сравнения. Реальная скорость восстановления в странах G7 будет куда менее впечатляющей, отмечает директор по глобальному прогнозированию компании Economist Intelligence Unit Агата Демарайс.

Тем не менее на уровень 2019 года, согласно прогнозу EIU, большинство стран G7 — США, Канада, Германия и Франция — вернутся уже в 2022 году. В Великобритании процесс восстановления затянется до конца 2023 года, а в Японии и Италии — до 2024-го.

В развивающихся же странах, в том числе и в России, ситуация, по оценке EIU, куда тревожнее.

«Бразилия, Россия и ЮАР потеряли почти десять лет роста и останутся в «режиме восстановления» как минимум до 2024 года», — отметила Демарайс.

ЦБ оценил падение ВВП России за три месяца пандемии
Экономика
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Накануне, 15 июля, Банк России сообщил, что, по его оценке, ВВП России во втором квартале 2020 года сократился в годовом исчислении на 9,5–10%. Ранее ЦБ прогнозировал падение ВВП России во втором квартале на 8%, а общее падение по итогам года —на 4–6%.

Минэкономразвития прогнозировало, что во втором квартале 2020 года ВВП России в годовом исчислении сократится на 9,5%, а по итогам всего года — на 5%. При этом в 2021 году ВВП, согласно прогнозу ведомства, вырастет только на 2,8%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: экономика России, кризис
Материалы по теме
ЦБ оценил падение ВВП России за три месяца пандемии
Экономика
ВВП Китая за полгода упал на 1,6%
Экономика
Порошенко в снижении ВВП России увидел «уникальный шанс» вернуть Крым
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter