Белый дом подтвердил планы добиться санкций против «Северного потока-2»

Это уже не первый раз, когда Перри говорит о возможных санкциях США в отношении «Северного потока-2». В ноябре прошлого года во время визита в Варшаву министр также отмечал, что подобные ограничения «были одним из вариантов, которые рассматривает президент». «Я не видел сигналов, что мы когда-либо сможем прийти к тому, чтобы поддержать «Северный поток-2», — подчеркивал глава ведомства (цитата по Reuters).
О существовании законопроекта о санкциях против строителей «Северного потока-2» ранее, 14 мая, со ссылкой на копию соответствующего документа писал журнал Foreign Policy. Документ, по его данным, был подготовлен американскими сенаторами. Он предполагал санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов, в том числе «Северного потока-2».
На следующий день черновик сводного законопроекта о новых санкциях против России опубликовал комитет по финансовым услугам нижней палаты конгресса США. Один из пунктов этого документа предполагал включение в составленный американскими властями специальный черный список лиц (Specially Designated Nationals List, SDN) любого «энергетического проекта», находящегося за пределами Российской Федерации, в который российская госкомпания вложит через три месяца против вступления закона в силу не менее $5 млн. «Северный поток-2» тем временем планируется закончить до конца года, кроме того, из-под этих санкций предлагается вывести проекты, в которые Россия уже инвестировала.
США, некоторые страны Восточной Европы и прибалтийские республики выступают против строительства газопровода. «Северный поток-2», по их мнению, может предоставить России «еще один инструмент для политического давления». Прежде о том, что у этого проекта «высокий санкционный риск», также заявлял американский посол в Германии Ричард Гренелл.
В Кремле подобные высказывания связывали с попыткой американских властей заставить европейцев покупать более дорогой сжиженный газ из Соединенных Штатов.