Белый дом подтвердил планы добиться санкций против «Северного потока-2»

Глава Минэнерго США Рик Перри выразил надежду на то, что в конгрессе все же подготовят законопроект о санкциях против строительства газопровода из России в Германию. О существовании такого документа ранее писал Foreign Policy

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Глава американского Министерства энергетики Рик Перри выразил надежду на то, что палата представителей и сенат конгресса США подготовят законопроект, который будет предполагать ограничения в отношении компаний, работающих над строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом, указывает Bloomberg, Перри заявил в Киеве (с официальным визитом на Украину он прибыл накануне).

«США собираются ввести санкции в отношении «Северного потока-2», — говорится в заголовке Bloomberg со ссылкой на Перри.

По данным агентства, глава американского Минэнерго также призвал украинские власти развивать свои собственные ресурсы, чтобы перед наступлением зимы иметь в хранилище достаточно газа.

Других деталей выступления министра Bloomberg не приводит.

РБК направил запросы представителю «Газпрома» и проектной компании Nord Stream-2 (занимается строительством «Северного потока-2»).