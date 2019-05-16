Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить «Северный поток-2»

Канцлер Германии считает, что Еврокомиссии не удастся заблокировать проект «Северный поток-2», который она считает очень выгодным для Германии

Ангела Меркель (Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg)

Выступая в Равенсбурге, Ангела Меркель выразила уверенность в том, что Еврокомиссии не удастся заблокировать проект «Северный поток-2», несмотря на новую газовую директиву ЕС, сообщает Handelsblatt. По ее словам, в целом идея газопровода по дну Балтийского моря уже согласована.

Канцлер признала, что основные споры вокруг «Северного потока-2» связаны с Украиной. «Транзит через эту страну должен быть продолжен», — заявила Меркель. Политик подчеркнула, что четко заявила об этом президенту России Владимиру Путину. Она также отметила, что намерена обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским после его вступления в должность президента.

Меркель добавила, что «Северный поток-2» не является чисто немецким проектом, поскольку в строительстве газопровода участвуют в том числе французские, австрийские и голландские компании.

По словам канцлера, в будущем Германия намерена диверсифицировать поставки газа и будет строить хранилища для СПГ. Однако сейчас она нуждается в «Северном потоке-2» в том числе и на фоне сокращения импорта газа из Норвегии и Нидерландов.

Согласно поправкам к газовой директиве, принятым в середине апреля, на газопроводы, проходящие через территорию государств — членов Евросоюза, будут распространяться действующие в ЕС правила. В частности, речь идет о запрете на совмещение деятельности по продаже и транспортировке газа.

Оценивая эти поправки, министр энергетики России Александр Новак 5 апреля заявил, что они не помешают «Северному потоку-2», поскольку строительство и работа этого газопровода будут соответствовать европейскому законодательству.